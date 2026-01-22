बाइक सवार सगे भाइयों का खतरनाक ओवरटेक, कार से टक्कर के बाद कई फीट ऊपर उछल कर गिरे…हालत गंभीर

महराजगंज बुधवार की रात रोंगटे खड़े कर देने वाले सड़क हादसे में एक तेज रफ्तार अर्टिगा ने बाइक सवार दो युवकों को जोरदार टक्कर मार दी, हादसे के बाद दोनों भाई हवा में कई फीट ऊपर उछले और सड़क के किनारे जा गिरे, पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी में कैद है। दुर्घटना में हुई तेज आवाज सुन आसपास के लोग वहां दौड़कर पहुंचे और घायलों को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया, हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टर्स ने दोनों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया।