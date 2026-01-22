बाइक सवार सगे भाइयों का खतरनाक ओवरटेक, कार से टक्कर के बाद कई फीट ऊपर उछल कर गिरे…हालत गंभीर

फोटो सोर्स: सोशल मीडिया, सड़क हादसा
महराजगंज बुधवार की रात रोंगटे खड़े कर देने वाले सड़क हादसे में एक तेज रफ्तार अर्टिगा ने बाइक सवार दो युवकों को जोरदार टक्कर मार दी, हादसे के बाद दोनों भाई हवा में कई फीट ऊपर उछले और सड़क के किनारे जा गिरे, पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी में कैद है। दुर्घटना में हुई तेज आवाज सुन आसपास के लोग वहां दौड़कर पहुंचे और घायलों को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया, हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टर्स ने दोनों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया।
जानकारी के मुताबिक जिले के निचलौल में अमडीहा पंडितपुर गांव के गांधीनगर वार्ड के रहने वाले सगे भाई किशन और शिवम बुधवार को देर रात बाद घर लौट रहे थे। घर के पास ही सिसवा मुख्य मार्ग पर चोखराज इंटर कॉलेज के पास एक ट्रैक्टर-ट्रॉली को ओवरटेक करते समय अचानक से दूसरी ओर से तेज स्पीड में एक अर्टिगा कार आ गई। कार ड्राइवर जब तक ब्रेक लगाता बाइक सवार सामने आ गए।
कार की टक्कर से बाइक सवार कई फीट हवा में उछल पड़े और कुछ दूरी पर सड़क किनारे जा गिरे। कार और बाइक की भिड़ंत की आवाज सुनकर आसपास के लोग दौड़े पहुंचे। कार ड्राइवर और आसपास के लोगों ने तत्काल एम्बुलेंस को सूचना दी। फिर दोनों घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। यहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर हालत को देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया।
बड़ी खबरेंView All
महाराजगंज
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग