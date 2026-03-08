मरने से पहले भेजा आखिरी वीडियो, फिर बच्चों को मारकर खुद भी झूल गया पिता

बताया जा रहा है कि सुबह करीब सात बजे बच्चों की चीख-पुकार सुनकर नीचे रहने वाले किराएदारों को शक हुआ। जब उन्होंने ऊपर जाकर दरवाजा खटखटाया तो अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद उन्होंने घर की महिला सदस्य वंदना भारती को फोन किया। जो उस समय ड्यूटी पर थीं। सूचना मिलने पर वंदना तुरंत घर पहुंचीं। काफी देर तक दरवाजा खटखटाने के बाद भी जब अंदर से कोई आवाज नहीं आई। तो दरवाजा तोड़ा गया। कमरे के अंदर का दृश्य देखकर सभी के होश उड़ गए। खिड़की के सहारे दोनों मासूम बच्चों के शव लटक रहे थे। जबकि कमरे में अमरेश का शव फंदे से झूल रहा था।