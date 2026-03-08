8 मार्च 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

महाराजगंज

मरने से पहले भेजा आखिरी वीडियो, फिर बच्चों को मारकर खुद भी झूल गया पिता

यूपी के महराजगंज की इस दर्दनाक घटना में नया खुलासा हुआ है। बच्चों की हत्या के बाद आत्महत्या करने वाले व्यक्ति ने मरने से पहले वीडियो बनाकर साले को भेजा और कमरे की दीवारों पर अपनी पीड़ा लिखकर कई आरोप लगाए।

2 min read
Google source verification

महाराजगंज

image

Mahendra Tiwari

Mar 08, 2026

सांकेतिक तस्वीर फोटो जेनरेट AI

सांकेतिक तस्वीर फोटो जेनरेट AI

महराजगंज में SSB की महिला कर्मी के परिवार में हुए दिल दहला देने वाले हत्याकांड में नया खुलासा सामने आया है। पति ने पहले अपने मासूम बेटा-बेटी को खिड़की से रस्सी के सहारे लटका दिया। फिर खुद भी छत के कुंडे से फंदा लगाकर जान दे दी। मरने से पहले उसने दीवार पर सुसाइड नोट लिखते हुए पत्नी और उसके कथित प्रेमी सोनू गौतम को जिम्मेदार ठहराया।

महराजगंज जिले के नौतनवा क्षेत्र में रविवार सुबह एक दर्दनाक घटना सामने आई। जिसने पूरे इलाके को झकझोर दिया। यहां एक व्यक्ति ने अपने ही दो मासूम बच्चों की जान लेने के बाद खुद भी आत्महत्या कर ली। इस घटना से परिवार ही नहीं, आसपास के लोग भी स्तब्ध रह गए। जानकारी के अनुसार नौतनवा के गांधी नगर इलाके में किराए के मकान में रहने वाले अमरेश ने अपने चार साल के बेटे अमरेंद्र और तीन साल की बेटी कंचन को रस्सी के सहारे खिड़की से लटका दिया। इसके बाद उसने कमरे में लगे कुंडे से फंदा बनाकर खुद भी आत्महत्या कर ली।

कमरे के अंदर का दृश्य देखकर कांप उठे लोग

बताया जा रहा है कि सुबह करीब सात बजे बच्चों की चीख-पुकार सुनकर नीचे रहने वाले किराएदारों को शक हुआ। जब उन्होंने ऊपर जाकर दरवाजा खटखटाया तो अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद उन्होंने घर की महिला सदस्य वंदना भारती को फोन किया। जो उस समय ड्यूटी पर थीं। सूचना मिलने पर वंदना तुरंत घर पहुंचीं। काफी देर तक दरवाजा खटखटाने के बाद भी जब अंदर से कोई आवाज नहीं आई। तो दरवाजा तोड़ा गया। कमरे के अंदर का दृश्य देखकर सभी के होश उड़ गए। खिड़की के सहारे दोनों मासूम बच्चों के शव लटक रहे थे। जबकि कमरे में अमरेश का शव फंदे से झूल रहा था।

मरने से पहले दीवार पर लिखा सुसाइड नोट वीडियो बनाकर साले को भेजा

वंदना भारती सशस्त्र सीमा बल की 66वीं वाहिनी में तैनात हैं। वह नेपाल सीमा के पास ड्यूटी करती हैं। वह अपने पति और दोनों बच्चों के साथ किराए के मकान में रहती थीं। परिवार मूल रूप से गाजीपुर जिले के सैदपुर का रहने वाला बताया जा रहा है। पुलिस के अनुसार अमरेश ने मरने से पहले कमरे की दीवार पर एक सुसाइड नोट भी लिखा है। जिसमें उसने अपनी पत्नी और एक अन्य व्यक्ति पर आरोप लगाए हैं। इसके अलावा उसने एक वीडियो बनाकर अपने साले को भी भेजा था।

पारिवारिक कलह में उजड़ गया पूरा परिवार

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और एसएसबी के अधिकारी मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अधिकारियों का कहना है कि शुरुआती जांच में पारिवारिक विवाद इस घटना की वजह माना जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस घटना के बाद पूरे इलाके में गहरा शोक है। पड़ोसियों का कहना है कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि यह परिवार इतनी बड़ी त्रासदी का शिकार हो जाएगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

08 Mar 2026 04:39 pm

Published on:

08 Mar 2026 03:57 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Mahrajganj / मरने से पहले भेजा आखिरी वीडियो, फिर बच्चों को मारकर खुद भी झूल गया पिता

बड़ी खबरें

View All

महाराजगंज

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

पत्नी किसी और से बात करती है… 2 बच्चों का कत्ल कर पति ने खुद भी लगाई फांसी

maharajganj Murder
महाराजगंज

पत्नी को कुल्हाड़ी से काटा, 24 घंटे के भीतर ही खुद भी फंदे से लटक कर दिया जान, शादी के डेढ़ साल के ही भीतर खत्म हो गई दोनों जिंदगियां

Up news, murder news
महाराजगंज

मां के सामने ही बेटी का गला रेता, फिर पेट और सिर पर कुल्हाड़ी से किए वार, तड़प-तड़प कर मौत

महाराजगंज

सो रहे पति पर पेट्रोल छिड़ककर लगाई आग, बाहर से लगाया ताला, तड़प-तड़प कर हुई पति की मौत

mahrajganj news
महाराजगंज

महराजगंज में दो पुलिसकर्मियों पर मुकदमा दर्ज, कस्टडी से फरार हुआ था संगीन मामलों का आरोपी…नहीं मिला कोई सुराग

Up news, mahrajganj
महाराजगंज
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.