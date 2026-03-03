सो रहे पति पर पेट्रोल छिड़ककर लगाई आग, बाहर से लगाया ताला, तड़प-तड़प कर हुई पति की मौत

पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी महिला सुमित्रा का मायका इसी गांव में है। करीब 40 साल पहले वह मुंबई गई थी जहां उसकी मुलाकात रामपति से हुई और दोनों ने विवाह कर लिया। शादी के बाद वे अपनी एक बेटी के साथ गांव लौट आए थे और यहीं रहकर गुजर-बसर कर रहे थे। सुमित्रा पहले भी अपने पति की जान लेने की कोशिश कर चुकी है। सितंबर 2023 में पति पर जानलेवा हमला करने के आरोप में वह एक साल जेल की सजा काटकर हाल ही में बाहर आई थी। इन सबके बावजूद रामपति ने उसे अपने साथ रखा था लेकिन उसे क्या पता था कि यही उदारता उसकी जान ले लेगी।