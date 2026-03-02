प्रेमी देता था वीडियो वायरल करने की धमकी, प्रेमिका ने पति के साथ मिलकर मार डाला, चेहरा तेजाब से जलाया

पंकज 7 फरवरी से लापता था और उसका मोबाइल बंद आ रहा था। उसके घर में 24 फरवरी को बहन की शादी थी, लेकिन जब वह नहीं लौटा तो परिजनों ने आजमगढ़ के फूलपुर थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई। सर्विलांस के जरिए पुलिस को पंकज की आखिरी लोकेशन रसड़ा स्टेशन के पास मिली। बलिया पुलिस की मदद से जब अज्ञात शव की फोटो और कपड़ों का मिलान किया गया तो परिजनों ने उसकी शिनाख्त की। इसके बाद पुलिस ने प्रेमिका के परिजनों से कड़ाई से पूछताछ की तो पूरी साजिश परत-दर-परत खुलती चली गई।