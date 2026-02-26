Ballia News: बसपा विधायक के पक्ष में उतरे बीजेपी नेता, बोले विपक्ष का होना मतलब ये नहीं कि लोकप्रिय नेताओं को परेशान किया जाए



भाजपा नेता ने आगे कहा कि उमाशंकर सिंह एक लोकप्रिय जनप्रतिनिधि हैं और क्षेत्र में विकास कार्यों को गति देने का काम कर रहे हैं। ऐसे में उन्हें बेवजह विवादों में घसीटना उचित नहीं है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि वे इस मुद्दे पर उमाशंकर सिंह के साथ मजबूती से खड़े हैं।

छापेमारी की कार्रवाई के बाद जिले की राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई हैं और विभिन्न दलों के नेताओं के बीच बयानबाजी का दौर जारी है। आने वाले दिनों में यह मामला और तूल पकड़ सकता है।