26 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बलिया

होली से पहले बिहार में देनी थी डिलीवरी, बलिया पुलिस ने पकड़ी खेप, ₹23 लाख की शराब बरामद

बलिया में एसटीएफ और पुलिस ने ₹23 लाख की शराब बरामद की है। शराब को होली से पहले बिहार में तस्करी किया जाना था। मौके से 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं....

less than 1 minute read
Google source verification

बलिया

image

Vijendra Mishra

Feb 26, 2026

pic credit- social media

बलिया: एसटीएफ व बैरिया थाना की पुलिस ने शराब की एक बड़ी खेत बरामद की है, जिसे बिहार भेजा जा रहा था। बताया जा रहा है कि होली से पहले इसकी डिलीवरी करनी थी। पकड़े गए शराब की कीमत ₹23 लाख बताई जा रही है, जो दो पिकअप में लदी हुई थी। पुलिस ने मौके से तीन आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही 9 लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है।

पुलिस ने बिछाया जाल टो चंगुल में फंसे आरोपी

जानकारी के मुताबिक, पुलिस व एसटीएफ को मुखबिर ने सूचना दी थी कि जयप्रकाश नगर के भवन टोला बंधे से होकर पिकअप वाहन जाने वाले हैं, जिनमें शराब लदी हुई है। सूचना के बाद पुलिस ने एसटीएफ के साथ मिलकर भवन टोला बंधा के पास बैरिकेडिंग की और बताए गए वाहन की तलाश करने लगी। कुछ देर बाद दो पिकअप आते दिखे, जिसके बाद पुलिस ने दोनों पिकअप का पीछा करना शुरू किया। भगाने का रास्ता न होने की वजह से चालक अपना वाहन रोककर भागने लगे, जिन्हें पुलिस ने पकड़ लिया।

9 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज

पकड़े गए आरोपी धर्मजीत भारती, करण कुमार शाह और पिंटू प्रसाद ने बताया कि बैरिया में सुमित सिंह के गोदाम से यह खेप निकली है, जिसे अमरजीत सिंह ने मंगवाया था। इस शराब की खेप को होली से पहले नाव के माध्यम से बिहार में ले जाने की तैयारी थी। पुलिस को वाहन से 471 पेटी शराब बरामद हुई है, जिसकी कीमत लगभग 23 लाख रुपए बताई जा रही है। बैरिया पुलिस ने मामले में 9 लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज किया है, जो इसमें संलिप्त हैं। इसके साथ ही दोनों पिकअप वाहन को सीज कर दिया गया है। पुलिस मुकदमे में नामजद अन्य लोगों की तलाश में जुटी हुई है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

26 Feb 2026 06:25 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Ballia / होली से पहले बिहार में देनी थी डिलीवरी, बलिया पुलिस ने पकड़ी खेप, ₹23 लाख की शराब बरामद

बड़ी खबरें

View All

बलिया

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Ballia News: बसपा विधायक के पक्ष में उतरे बीजेपी नेता, बोले विपक्ष का होना मतलब ये नहीं कि लोकप्रिय नेताओं को परेशान किया जाए

बलिया

Ballia News: 23 लाख की शराब बरामद, तीन गिरफ्तार

Ballia news
बलिया

पड़ोस की लड़की बनने जा रही थी किसी और की दुल्हन, सिरफिरे आशिक ने सरेआम दाग दी गोली

bride
बलिया

Ballia News: बसपा के एकमात्र विधायक उमाशंकर सिंह के यहां आयकर विभाग का छापा, 50 से अधिक अधिकारी शामिल

बलिया

Ballia News: युवती से दुष्कर्म के आरोप में वन दरोगा गिरफ्तार

Ballia news
बलिया
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.