होली से पहले बिहार में देनी थी डिलीवरी, बलिया पुलिस ने पकड़ी खेप, ₹23 लाख की शराब बरामद

पकड़े गए आरोपी धर्मजीत भारती, करण कुमार शाह और पिंटू प्रसाद ने बताया कि बैरिया में सुमित सिंह के गोदाम से यह खेप निकली है, जिसे अमरजीत सिंह ने मंगवाया था। इस शराब की खेप को होली से पहले नाव के माध्यम से बिहार में ले जाने की तैयारी थी। पुलिस को वाहन से 471 पेटी शराब बरामद हुई है, जिसकी कीमत लगभग 23 लाख रुपए बताई जा रही है। बैरिया पुलिस ने मामले में 9 लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज किया है, जो इसमें संलिप्त हैं। इसके साथ ही दोनों पिकअप वाहन को सीज कर दिया गया है। पुलिस मुकदमे में नामजद अन्य लोगों की तलाश में जुटी हुई है।