Ballia News: “कभी नहीं करूंगा शादी” दुल्हन की मौत से सदमे में आया दुल्हा, प्रेमी ने जयमाल के दौरान स्टेज पर मारी थी गोली



जानकारी के अनुसार, उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद के सुरेमनपुर गांव निवासी अविनाश साहनी की शादी बक्सर के चौसा पंचायत स्थित मल्लाह टोला की रहने वाली आरती से तय हुई थी। विवाह की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई थीं और 24 फरवरी की रात बारात लड़की के घर पहुंची। द्वारपूजा के बाद जयमाला की रस्म की तैयारी चल रही थी।