Ballia News: होली को देखते हुए मुंबई के लिए चलाई जाएगी विशेष ट्रेन



यह विशेष ट्रेन पूर्व निर्धारित समय-सारणी, ठहराव और रेक संरचना के अनुसार ही संचालित की जाएगी। मार्ग में आने वाले सभी निर्धारित स्टेशनों पर इसका ठहराव पहले की तरह रहेगा। यात्रियों से अपील की गई है कि वे यात्रा से पूर्व अपनी तिथि, समय और कोच स्थिति की जानकारी आधिकारिक स्रोतों से अवश्य जांच लें।

रेलवे प्रशासन ने विश्वास जताया है कि इस व्यवस्था से त्योहार के दौरान यात्रियों को सुगम, सुरक्षित और आरामदायक यात्रा का लाभ मिलेगा।