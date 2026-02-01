Ballia News: होली को देखते हुए मुंबई के लिए चलाई जाएगी विशेष ट्रेन

Ballia news, pic- सोशल मीडिया
Holi Rail News: होली पर्व के मद्देनज़र यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने 04055/04056 बलिया–आनंद विहार टर्मिनल–बलिया होली विशेष ट्रेन के संचालन की अवधि बढ़ाने का निर्णय लिया है। यह विशेष गाड़ी अब निर्धारित तिथियों पर कुल चार फेरों के लिए अतिरिक्त रूप से चलाई जाएगी, जिससे त्योहार के दौरान यात्रियों को आवागमन में सुविधा मिल सके।
रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार 04055 बलिया–आनंद विहार टर्मिनल होली विशेष ट्रेन 5 मार्च से 26 मार्च 2026 तक प्रत्येक बृहस्पतिवार को बलिया से रवाना होगी। वहीं वापसी दिशा में 04056 आनंद विहार टर्मिनल–बलिया विशेष गाड़ी 4 मार्च से 25 मार्च 2026 तक प्रत्येक बुधवार को चलाई जाएगी। इस प्रकार दोनों दिशाओं में चार-चार अतिरिक्त फेरे संचालित किए जाएंगे।
रेलवे अधिकारियों का कहना है कि होली के अवसर पर पूर्वांचल से दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों की ओर जाने वाले यात्रियों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है, ताकि यात्रियों को कन्फर्म टिकट मिल सके और नियमित ट्रेनों पर दबाव कम किया जा सके।
यह विशेष ट्रेन पूर्व निर्धारित समय-सारणी, ठहराव और रेक संरचना के अनुसार ही संचालित की जाएगी। मार्ग में आने वाले सभी निर्धारित स्टेशनों पर इसका ठहराव पहले की तरह रहेगा। यात्रियों से अपील की गई है कि वे यात्रा से पूर्व अपनी तिथि, समय और कोच स्थिति की जानकारी आधिकारिक स्रोतों से अवश्य जांच लें।
रेलवे प्रशासन ने विश्वास जताया है कि इस व्यवस्था से त्योहार के दौरान यात्रियों को सुगम, सुरक्षित और आरामदायक यात्रा का लाभ मिलेगा।
