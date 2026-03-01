UP Weather: मार्च में पड़ेगी मई-जून जैसी गर्मी, 40 डिग्री तक चढ़ सकता है पारा, El Nino को लेकर IMD का अलर्ट

उत्तरी और उत्तर-पश्चिमी राज्यों में अधिकतम और न्यूनतम दोनों तापमान सामान्य से काफी ऊपर रहने की उम्मीद है। पिछले साल 2025 में मार्च में कई जगहों पर तापमान 35 से 38 डिग्री तक पहुंच गया था। इस बार यह 3-4 डिग्री और ज्यादा हो सकता है। पूरे उत्तर प्रदेश में दिन और रात दोनों समय गर्मी महसूस होगी क्योंकि न्यूनतम तापमान भी औसत से ज्यादा रहने वाला है। फरवरी में भी ठंड कम रही, जिससे साफ संकेत मिल रहे हैं कि गर्मी जल्दी और तेज आएगी।