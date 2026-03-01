महराजगंज में दो पुलिसकर्मियों पर मुकदमा दर्ज, कस्टडी से फरार हुआ था संगीन मामलों का आरोपी…नहीं मिला कोई सुराग

इस घटना में लापरवाही बरतने और कर्तव्य के प्रति उदासीनता के आरोप में उपनिरीक्षक विवेक कुमार सिंह की तहरीर पर हेड कांस्टेबल उदयभान कुशवाहा और होमगार्ड नंदकिशोर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। साथ ही, हेड कांस्टेबल की तहरीर पर फरार आरोपी किशन साहनी के खिलाफ भी अलग से मामला पंजीकृत किया गया है। पुलिस की कई टीमें उसकी गिरफ्तारी के लिए तलाशी अभियान में लगी हुई हैं।