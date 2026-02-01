चार दिन ढूंढती रही पुलिस… तब तक हो चुकी थी हत्या, कपड़ों की गंध से प्रेमिका के घर तक पहुंचा डॉग स्क्वायड

महाराजगंज : महराजगंज जिले में युवक आदित्य के लापता होने का मामला अब गंभीर हत्या कांड में बदल गया है। शुरुआती दिनों में पुलिस की सुस्ती और औपचारिक जांच के बीच युवक की जान चली गई, जिससे कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। बैकुंठपुर निवासी आदित्य के अचानक गायब होने के बाद परिजनों ने पुलिस को अनहोनी की आशंका जताई थी। इसके बावजूद गुमशुदगी को सामान्य मामला मानते हुए पुलिस ने केवल खोजबीन तक खुद को सीमित रखा। इसी दौरान आरोपियों ने युवक की हत्या कर शव को गेहूं के खेत में फेंक दिया।