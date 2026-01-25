महराजगंज में जन्मे नवजात को देख चौंके लोग, डॉक्टर बोले… दो लाख में आता है ऐसा एक केस

फोटो सोर्स: पत्रिका, विचित्र जुड़वां बच्चे का जन्म
महराजगंज के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जुड़वां बच्चे के पैदा होते ही हड़कंप मच गया, धीरे धीरे नवजात बच्चे को देखने के लिए काफी भीड़ हो गई। बता दें कि नवजात के दो सिर हैं लेकिन उनका शरीर सीने और पेट से जुड़ा हुआ है। मां और नवजात पूरी तरह स्वस्थ हैं। डॉक्टरों के मुताबिक, यह एक बेहद रेयर केस है, और ऐसा मामला लाखों में एक-दो ही आते हैं।
जानकारी के मुताबिक रविवार को जिले के कोल्हुई थानाक्षेत्र में के एक प्राइवेट अस्पताल में इन बच्चों का जन्म हुआ। अपेक्स हॉस्पिटल के मेडिकल डायरेक्टर अरशद अंसारी ने बताया कि डिलीवरी कराने पहुंची मां मंजू शर्मा निवासी बतावलपुर की चौथी प्रेग्नेंसी थी। अल्ट्रासाउंड में ट्विन प्रेग्नेंसी दिखाई दी। इसके बाद हमारी टीम ने सफल ऑपरेशन किया। मां और बच्चों की स्थिति पूरी तरह ठीक है।
ऑपरेशन के दौरान यह पता चला कि बच्चे कंजॉइंट ट्विंस हैं, मेडिकल साइंस में इसका मतलब है कि बच्चे के सिर, हाथ और पैर अलग-अलग हैं, लेकिन पेट का हिस्सा दोनों बच्चों के बीच जुड़ा हुआ है। शुरुआत में माता-पिता बच्चों को सरकारी टीम को दिखाने को तैयार नहीं थे। लेकिन बाद में काउंसलिंग के बाद वे सहमत हो गए।सरकारी मेडिकल टीम भी बच्चों की निगरानी कर रही है। बच्चों को सर्जरी कर अलग करने के लिए भी सलाह ली जा रही है, जुड़वा दोनों नवजात लड़कियां हैं। दंपति के पहले ही दो बेटियां और एक बेटा है। पिता की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है उसने मदद की गुहार लगाई है।
