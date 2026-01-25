महराजगंज में जन्मे नवजात को देख चौंके लोग, डॉक्टर बोले… दो लाख में आता है ऐसा एक केस

ऑपरेशन के दौरान यह पता चला कि बच्चे कंजॉइंट ट्विंस हैं, मेडिकल साइंस में इसका मतलब है कि बच्चे के सिर, हाथ और पैर अलग-अलग हैं, लेकिन पेट का हिस्सा दोनों बच्चों के बीच जुड़ा हुआ है। शुरुआत में माता-पिता बच्चों को सरकारी टीम को दिखाने को तैयार नहीं थे। लेकिन बाद में काउंसलिंग के बाद वे सहमत हो गए।सरकारी मेडिकल टीम भी बच्चों की निगरानी कर रही है। बच्चों को सर्जरी कर अलग करने के लिए भी सलाह ली जा रही है, जुड़वा दोनों नवजात लड़कियां हैं। दंपति के पहले ही दो बेटियां और एक बेटा है। पिता की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है उसने मदद की गुहार लगाई है।