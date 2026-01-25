25 जनवरी 2026,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

महाराजगंज

महराजगंज में जन्मे नवजात को देख चौंके लोग, डॉक्टर बोले… दो लाख में आता है ऐसा एक केस

महराजगंज में एक प्रसूता को विचित्र बच्चा जन्मा है, बच्चे की बनावट देख अस्पताल में उसे देखने के लोगों की भीड़ लग गई, डॉक्टरों ने बताया कि ऐसे बच्चे होने की संभावना लाखों में एक होती है।

less than 1 minute read
Google source verification

महाराजगंज

image

anoop shukla

Jan 25, 2026

Up news, mahrajganj

फोटो सोर्स: पत्रिका, विचित्र जुड़वां बच्चे का जन्म

महराजगंज के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जुड़वां बच्चे के पैदा होते ही हड़कंप मच गया, धीरे धीरे नवजात बच्चे को देखने के लिए काफी भीड़ हो गई। बता दें कि नवजात के दो सिर हैं लेकिन उनका शरीर सीने और पेट से जुड़ा हुआ है। मां और नवजात पूरी तरह स्वस्थ हैं। डॉक्टरों के मुताबिक, यह एक बेहद रेयर केस है, और ऐसा मामला लाखों में एक-दो ही आते हैं।

महराजगंज के निजी अस्पताल में जन्मा विचित्र बच्चा

जानकारी के मुताबिक रविवार को जिले के कोल्हुई थानाक्षेत्र में के एक प्राइवेट अस्पताल में इन बच्चों का जन्म हुआ। अपेक्स हॉस्पिटल के मेडिकल डायरेक्टर अरशद अंसारी ने बताया कि डिलीवरी कराने पहुंची मां मंजू शर्मा निवासी बतावलपुर की चौथी प्रेग्नेंसी थी। अल्ट्रासाउंड में ट्विन प्रेग्नेंसी दिखाई दी। इसके बाद हमारी टीम ने सफल ऑपरेशन किया। मां और बच्चों की स्थिति पूरी तरह ठीक है।

बच्चे के सिर,हाथ,पैर अलग-अलग, पेट का हिस्सा जुड़ा हुआ

ऑपरेशन के दौरान यह पता चला कि बच्चे कंजॉइंट ट्विंस हैं, मेडिकल साइंस में इसका मतलब है कि बच्चे के सिर, हाथ और पैर अलग-अलग हैं, लेकिन पेट का हिस्सा दोनों बच्चों के बीच जुड़ा हुआ है। शुरुआत में माता-पिता बच्चों को सरकारी टीम को दिखाने को तैयार नहीं थे। लेकिन बाद में काउंसलिंग के बाद वे सहमत हो गए।सरकारी मेडिकल टीम भी बच्चों की निगरानी कर रही है। बच्चों को सर्जरी कर अलग करने के लिए भी सलाह ली जा रही है, जुड़वा दोनों नवजात लड़कियां हैं। दंपति के पहले ही दो बेटियां और एक बेटा है। पिता की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है उसने मदद की गुहार लगाई है।

ये भी पढ़ें

गोरखपुर की मंशा और राजकुमारी गणतंत्र दिवस परेड की स्पेशल गेस्ट, जानिए विपरीत स्थितियों में भी कैसे मिली इन्हें राष्ट्रीय पहचान
गोरखपुर
Up news, gorakhpur

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

25 Jan 2026 09:48 pm

Published on:

25 Jan 2026 09:44 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Mahrajganj / महराजगंज में जन्मे नवजात को देख चौंके लोग, डॉक्टर बोले… दो लाख में आता है ऐसा एक केस

बड़ी खबरें

View All

महाराजगंज

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

यूपी में 25-26 जनवरी रहेगा मौसम मेहरबान, 27 को बदलेगा मिज़ाज, 40 जिलों में बारिश का अलर्ट

Rain Alert
महाराजगंज

बाइक सवार सगे भाइयों का खतरनाक ओवरटेक, कार से टक्कर के बाद कई फीट ऊपर उछल कर गिरे…हालत गंभीर

Up news, accident news
महाराजगंज

यूपी के निजी मेडिकल कॉलेज में रैगिंग, जूनियर छात्रों के साथ अमानवीयता…परिजनों के पहुंचने पर मुकदमा दर्ज

Up news, mahrajganj
महाराजगंज

500-500 की गड्डियों के साथ भाजपा जिला महामंत्री का वीडियो, अब बोले- यह सब तंत्र-मंत्र, पैसा नकली

महाराजगंज

यूपी वालों हो जाओ तैयार! 18 और 19 जनवरी को होगी जोरदार बारिश, इन जिलों में अलर्ट

up rains alert dussehra weather forecast updates
महाराजगंज
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.