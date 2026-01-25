गोरखपुर की मंशा और राजकुमारी गणतंत्र दिवस परेड की स्पेशल गेस्ट, जानिए विपरीत स्थितियों में भी कैसे मिली इन्हें राष्ट्रीय पहचान

मंशा की तरह, राजकुमारी देवी भी गणतंत्र दिवस पर गोरखपुर का सम्मान बढ़ाएंगी। कैम्पियरगंज तहसील क्षेत्र के भरोहिया ब्लॉक के ग्राम रखही की राजकुमारी देवी ने दूध बेचने का काम शुरू किया। राजकुमारी के घर एक भैंस पहले से थी लेकिन मिल्क प्रोड्यूसर ऑर्गनाइजेशन से जुड़ने के बाद अब उनके पास दो गाय और चार भैंस हैं। इससे वह हर दिन 25 से 30 लीटर दूध की बिक्री ऑर्गनाइजेशन के संग्रह केंद्र पर करती हैं। अब वह न केवल लखपति दीदी बन गईं हैं बल्कि उन्हें संस्था में निदेशक की भी जिम्मेदारी मिल गई है।