कप्तान की चेतावनी का भी असर नहीं, फिर चर्चा में आया बड़हलगंज थाना…जांच करने गये दारोगा से विवाद, वर्दी फटने की भी चर्चा

रुपये को लेकर बातचीत के दौरान दोनों पक्षों में कहासुनी शुरू हो गई। इसी बीच कुछ युवक मोबाइल से वीडियो बनाने लगे, जिस पर पुलिस ने आपत्ति जताई।

धीरे, धीरे विवाद बढ़ गया और धक्का-मुक्की होने लगी। ऐसी चर्चा है कि दारोगा की वर्दी फट गई। हालांकि, फिलहाल मामला यहां जल्द ही शांत करा लिया गया।