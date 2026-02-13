हत्या या आत्महत्या…बेटा लड़की लेकर भागा, पिता की लाश नाले में मिली…परिजनों से संपर्क नहीं

फोटो सोर्स: सोशल मीडिया, नाले में मिली अधेड़ की लाश
शुक्रवार सुबह गुलरिहा थाना क्षेत्र में चित्रकूट टोला के पास चौरहिया नाला में एक बुजुर्ग की लाश मिली है। जिसकी पहचान राजाराम (50) के रूप में हुई। वह जंगल डुमरी नंबर एक के नारायण टोला में रहते थे।
नाले में लाश देखते ही स्थानीय लोग फौरन पुलिस को सूचना दिए, गुलरिहा थाने की पुलिस पहुंचकर जांच पड़ताल की। इसके बाद लाश कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया।
ग्रामीणों ने बताया कि नारायणपुर टोला के रहने वाला राजाराम मजदूरी करता था, उसकी चार बेटियां और दो बेटे हैं। बताया जा रहा है कि एक बेटा गुलरिहा इलाके की ही एक लड़की को लेकर भागा गया है। इसको लेकर लड़की के घर वाले काफी दबाव बना रहे थे, इस कारण लड़के के परिजन काफी परेशान थे। रोज रोज की धमकी से बचने के लिए परिवार सहित राजाराम परिवार सहित कहीं चले गए।
इसी बीच शुक्रवार सुबह 8 बजे घर से कुछ दूर नाले में उतराता हुई लाश देखी गई। आस-पास के लोगों ने तत्काल गुलरिहा थाने की पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने पहचान कर लाश कब्जे में ले लिया, इसकी पहचान राजाराम के रूप में हुई है। पुलिस ने भी परिजनों से संपर्क करने का प्रयास किया लेकिन कोई सूचना नहीं मिली।
