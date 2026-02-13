हत्या या आत्महत्या…बेटा लड़की लेकर भागा, पिता की लाश नाले में मिली…परिजनों से संपर्क नहीं

ग्रामीणों ने बताया कि नारायणपुर टोला के रहने वाला राजाराम मजदूरी करता था, उसकी चार बेटियां और दो बेटे हैं। बताया जा रहा है कि एक बेटा गुलरिहा इलाके की ही एक लड़की को लेकर भागा गया है। इसको लेकर लड़की के घर वाले काफी दबाव बना रहे थे, इस कारण लड़के के परिजन काफी परेशान थे। रोज रोज की धमकी से बचने के लिए परिवार सहित राजाराम परिवार सहित कहीं चले गए।