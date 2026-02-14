महाशिवरात्रि पर गोरखपुर पुलिस अलर्ट पर, मंदिरों की ड्रोन और सीसीटीवी से होगी निगरानी…जिले में 122 स्थानों पर लगेगा मेला

शहर के तीन मुख्य मंदिर गोरखनाथ मंदिर, महादेव झारखंडी मंदिर और मुक्तेश्वरनाथ मंदिर में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। इन स्थानों पर ड्रोन और सीसी कैमरों के जरिए निगरानी की जाएगी। महादेव झारखंडी मंदिर में डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर और डॉग स्क्वायड की भी तैनाती की गई है। यहां आने वाले श्रद्धालुओं की जांच के बाद ही प्रवेश दिया जाएगा।