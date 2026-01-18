500-500 की गड्डियों के साथ भाजपा जिला महामंत्री का वीडियो, अब बोले- यह सब तंत्र-मंत्र, पैसा नकली

रिपोर्टर: वीडियो में करोड़ों के बंडल दिख रहे हैं, आप भी नजर आ रहे हैं। सच क्या है?

तिवारी: पैसा कागज का है। तंत्र-मंत्र वालों का काम है।

रिपोर्टर: क्या आपके साथ 1.5 करोड़ की ठगी हुई?

तिवारी: हां, पांच-छह लोगों ने मिलकर पैसा ले लिया। मैंने FIR करवा दी।

रिपोर्टर: पैसा किस लिए लिया गया था?

तिवारी: जमीन के लिए। हम सब्जी के कारोबार से जुड़े हैं। पैसा फंसा है, लेकिन हमारे कारोबार से नहीं जुड़ा।

रिपोर्टर: सोशल मीडिया पर हवाला का आरोप लग रहा है?

तिवारी: बिल्कुल नहीं। पैसा नकली है, हवाला का कोई मामला नहीं।

रिपोर्टर: वीडियो कब-कहां का है?

तिवारी: सही से नहीं बता सकता, लेकिन पैसा नकली है।