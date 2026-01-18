500-500 की गड्डियों के साथ भाजपा जिला महामंत्री का वीडियो, अब बोले- यह सब तंत्र-मंत्र, पैसा नकली

बीजेपी नेता गौतम तिवारी का 500-500 की नोटों के साथ वीडियो वायरल, PC- @ranvijaylive
महाराजगंज : महाराजगंज के भाजपा नेता का 500-500 के नोटों की गड्डियों के साथ वीडियो वायरल हुआ है। वह 500-500 के नोटों के बंडल को फ्लैश जलाकर देख रहे हैं। कमरे के कोने में फर्श पर रेड कारपेट के ऊपर 500-500 रुपए के नोटों के बंडल रखे हैं। वीडियो बनाने वाला शख्स कहता है कि मंत्री जी फ्लैश बंद कर दीजिए और बोल रहा है मंत्री जी वीडियो बन गया।
यह वीडियो देखते ही लोगों में हड़कंप मच गया। सोशल मीडिया पर इसे हवाला कारोबार, काले धन और भ्रष्टाचार से जोड़कर चर्चा होने लगी। भाजपा नेता गौतम तिवारी ने सफाई देते हुए कहा, पैसा नकली है मुझे तंत्र-मंत्र वालों के द्वारा फंसाया जा रहा है। जमीन दिलाने के नाम पर उनसे डेढ़ करोड़ रुपए ऐंठ लिए। पैसे वापस न देने पड़े… इसलिए नकली नोटों का वीडियो बनाकर ब्लैकमेल कर रहे हैं।
जमीन दिलाने के नाम पर उनसे डेढ़ करोड़ रुपए ऐंठ लिए। वापस न लेना पड़े, इसलिए नकली नोटों का वीडियो बनाकर ब्लैकमेल कर रहे हैं। वीडियो में दिखाए गए पैसे कागज के टुकड़े हैं। हालांकि, वीडियो कब का है, किस जगह का है, इस संबंध में भाजपा नेता कुछ नहीं बता पा रहे हैं।
मामले में पत्रकारों ने जिला महामंत्री गौतम तिवारी से कुछ सवाल किए:
रिपोर्टर: वीडियो में करोड़ों के बंडल दिख रहे हैं, आप भी नजर आ रहे हैं। सच क्या है?
तिवारी: पैसा कागज का है। तंत्र-मंत्र वालों का काम है।
रिपोर्टर: क्या आपके साथ 1.5 करोड़ की ठगी हुई?
तिवारी: हां, पांच-छह लोगों ने मिलकर पैसा ले लिया। मैंने FIR करवा दी।
रिपोर्टर: पैसा किस लिए लिया गया था?
तिवारी: जमीन के लिए। हम सब्जी के कारोबार से जुड़े हैं। पैसा फंसा है, लेकिन हमारे कारोबार से नहीं जुड़ा।
रिपोर्टर: सोशल मीडिया पर हवाला का आरोप लग रहा है?
तिवारी: बिल्कुल नहीं। पैसा नकली है, हवाला का कोई मामला नहीं।
रिपोर्टर: वीडियो कब-कहां का है?
तिवारी: सही से नहीं बता सकता, लेकिन पैसा नकली है।
तिवारी ने कहा कि अब पुलिस जांच करेगी और ठगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। पुलिस ने बताया कि अब तक कोई शिकायत नहीं मिली है। अगर मिलती है तो जांच कर कार्रवाई की जाएगी।
गौतम तिवारी भाजपा में काफी सक्रिय नेता हैं। पिछले 3 साल से वे भाजपा जिलामंत्री पद पर हैं। अभी तक उन्होंने कोई चुनाव नहीं लड़ा है। वे प्रॉपर्टी के बड़े कारोबारी हैं और सब्जी के व्यापार से भी जुड़े हुए हैं।
महाराजगंज
उत्तर प्रदेश
