मणिकर्णिका घाट विवाद: योगी आदित्यनाथ को अखिलेश यादव की चुनौती, कहा-काशीवासियों की आँखों में….

मणिकर्णिका घाट पर विकास कार्य शुरू होने के बाद सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें और वीडियो वायरल हुए। इनमें आरोप लगाया गया कि राजमाता अहिल्याबाई होल्कर की पुरानी प्रतिमा और अन्य ऐतिहासिक मूर्तियां तोड़ी गई हैं। विपक्षी दल जैसे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने सरकार पर काशी की धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम लगाया। कुछ लोगों ने कहा कि विकास के नाम पर प्राचीन धरोहर मिटाई जा रही है। प्रशासन का कहना है कि यह काम घाट को बेहतर बनाने के लिए है। मानसून में पानी आने से पुरानी संरचनाओं को नुकसान होता था। मिली मूर्तियां और कलाकृतियां सुरक्षित रखी गई हैं और काम पूरा होने पर इन्हें फिर से स्थापित किया जाएगा।