मणिकर्णिका घाट विवाद: योगी आदित्यनाथ को अखिलेश यादव की चुनौती, कहा-काशीवासियों की आँखों में….

मणिकर्णिका घाट विवाद में आमने-सामने योगी और अखिलेश
Varanasi Manikarnika Ghat Demolition : यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को वाराणसी पहुंचे। अपने दौरे के दौरान उन्होंने मणिकर्णिका घाट के विवाद पर बयान दिया। यह घाट काशी का बहुत महत्वपूर्ण और पवित्र श्मशान स्थल है। यहां पुनर्विकास और सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है, लेकिन इस पर राजनीतिक विवाद गहरा गया है।
मणिकर्णिका घाट पर विकास कार्य शुरू होने के बाद सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें और वीडियो वायरल हुए। इनमें आरोप लगाया गया कि राजमाता अहिल्याबाई होल्कर की पुरानी प्रतिमा और अन्य ऐतिहासिक मूर्तियां तोड़ी गई हैं। विपक्षी दल जैसे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने सरकार पर काशी की धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम लगाया। कुछ लोगों ने कहा कि विकास के नाम पर प्राचीन धरोहर मिटाई जा रही है। प्रशासन का कहना है कि यह काम घाट को बेहतर बनाने के लिए है। मानसून में पानी आने से पुरानी संरचनाओं को नुकसान होता था। मिली मूर्तियां और कलाकृतियां सुरक्षित रखी गई हैं और काम पूरा होने पर इन्हें फिर से स्थापित किया जाएगा।
वाराणसी पहुंचकर सीएम योगी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कुछ लोग काशी की विरासत को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। वे विकास कार्यों पर तरह-तरह के भ्रम फैला रहे हैं। सोशल मीडिया पर झूठी तस्वीरें और वीडियो शेयर किए जा रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि अहिल्याबाई होल्कर की टूटी मूर्ति का वीडियो AI से बनाया गया है। यह काशी को बदनाम करने की साजिश है। सीएम ने कहा कि प्रतिमा पूरी तरह सुरक्षित है और काम पूरा होने पर भव्य रूप में दिखेगी। उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसी गलत जानकारी फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। योगी ने काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन भी किए।
समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी के वीडियो को शेयर करते हुए लिखा कि क्या ये बातें काशी के घाट पर जाकर, काशीवासियों की आंखों में आंखें डालकर कही जा सकती हैं? यह सवाल नहीं, बल्कि चुनौती है। अखिलेश ने एक और वीडियो शेयर किया, जिसमें एक व्यक्ति सरकार के खिलाफ बोल रहा था। उन्होंने लिखा कि अब क्या ये भी झूठ बोल रहे हैं? ऐसे कई लोग सच दिखा रहे हैं, जिन्हें बुलडोजर का डर नहीं क्योंकि उनके घरों पर पहले ही भाजपा के तथाकथित विकास का बुलडोजर चल चुका है। अखिलेश का आरोप है कि सरकार आर्थिक फायदे के लिए काशी की प्राचीन पहचान मिटा रही है।
यह विवाद लखनऊ से वाराणसी तक फैल गया है। कांग्रेस के नेता जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी ने भी सरकार की आलोचना की। कुछ लोगों पर AI तस्वीरें फैलाने के लिए केस दर्ज हुए हैं। फिलहाल मणिकर्णिका घाट पर काम रुका हुआ है।
