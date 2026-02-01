वाराणसी एयरपोर्ट पर यात्री के बैग से मिला .32 बोर का चार जिंदा कारतूस, यात्रियों में हड़कंप

जानकारी के मुताबिक गुरूवार की शाम लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर बलिया जनपद के बेल्थरा रोड, ग्राम चौकियां निवासी मंजूर आलम खा स्पाइसजेट की फ्लाइट संख्या एसजी-330 से वाराणसी से मुंबई जाने के लिए एयरपोर्ट पहुंचा था, जांच के दौरान जब मंजूर का हैंड बैग स्कैनर मशीन में डाला गया तो CISF जवानों को उसमें कुछ संदिग्ध चीजें दिखी, तलाशी लेने पर बैग के अंदर से .32 बोर के चार जिंदा कारतूस बरामद किए गए।

​