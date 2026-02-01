गेस्ट हाउस में मैनेजर, ग्राहक और बंगाल की 3 महिलाएं…., धार्मिक नगरी में चल रहा था देह के धंधे का गंदा खेल

दरअसल, पुलिस कमिश्नर के एंटी करप्शन हेल्पलाइन नंबर पर मिली सूचना के आधार पर SOG 2 और भेलूपुर पुलिस ने छापेमारी की। इस दौरान गेस्ट हाउस प्रबंधक, एक ग्राहक और 3 महिलाएं पकड़ी गईं। मामला सामने आने के बाद भेलूपुर पुलिस की सक्रियता की पोल खुल गई। बता दें कि पुलिस कमिश्नर ने कहा था कि देह व्यापार के मामले सामने आने पर संबंधित थानेदारों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। जिससे आगामी क्राइम मीटिंग में कइयों पर गाज गिरने की प्रबल संभावना जताई जा रही है।