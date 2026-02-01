बम की सूचना से हड़कंप: वाराणसी एयरपोर्ट पर विमान की इमरजेंसी लैंडिंग, 230 यात्रियों की सांसें अटकी

इस सूचना के तुरंत बाद विमान से वाराणसी एयर ट्रैफिक कंट्रोल को अलर्ट भेजा गया। एटीसी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए इमरजेंसी प्रोटोकॉल लागू कर दिया। एयरपोर्ट प्रशासन ने सुरक्षा एजेंसियों को सूचित किया। विमान की सुरक्षित लैंडिंग की तैयारी शुरू कर दी गई। एहतियात के तौर पर एयरपोर्ट के टर्मिनल भवन को खाली कराया गया। यात्रियों को डिपार्चर और अराइवल एरिया से बाहर निकाल दिया गया। ताकि किसी भी संभावित खतरे से बचा जा सके। मौके पर एटीएस, एसटीएफ, इंटेलिजेंस ब्यूरो और स्थानीय पुलिस की टीमें पहुंच गईं।