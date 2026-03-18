गैस की किल्लत और बढ़ती कीमतों पर सपा महिला सभा का प्रदर्शन, हाथ में खाली सिलेंडर लेकर उतरी सड़कों पर

देश में सिलेंडर की कालाबाजारी का आरोप लगाते हुए महिलाओं ने कहा कि एक तो गैस की कीमत बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ उपभोक्ताओं को ब्लैक में सिलेंडर दिए जा रहे हैं। सरकार ने वादा किया था की महंगाई को कम करेगी, लेकिन ठीक इसके विपरीत कार्य किया जा रहा है। इस दौरान महिलाओं ने जिला प्रशासन को एक ज्ञापन भी सौंपा। इसके साथ ही कहा कि जिले में गैस की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए और कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए प्रभावी कदम उठाया जाएं।