शादी का झांसा देकर कई बार बनाया संबंध, गर्भवती होने पर अपनाने से किया इनकर, आरोपी अरेस्ट

पीड़िता ने बताया कि वह आरोपी पर पूरा भरोसा करती थी और शादी की उम्मीद लगाए बैठी थी, लेकिन जब वह गर्भवती हुई तो उसका बर्ताव बदल गया और उसने फोन उठाना बंद करके दूरी बनाना शुरू कर दिया। पीड़िता का आरोप है कि उसने सीधे तौर पर शादी करने से मना कर दिया और कहा कि हम दोनों ही अलग-अलग जाति के हैं, इसलिए शादी करना संभव नहीं है। यही नहीं आरोपी ने अपनी पत्नी को भी अंधेरे में रखा और इस बात की जानकारी उसकी पत्नी को भी नहीं थी।