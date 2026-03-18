18 मार्च 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

Bitiya@work

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

वाराणसी

शादी का झांसा देकर कई बार बनाया संबंध, गर्भवती होने पर अपनाने से किया इनकर, आरोपी अरेस्ट

चेतगंज के एक युवक पर आरोप है कि उसने एक छात्रा को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया है। वहीं, छात्रा के गर्भवती होने पर उसने शादी से इनकार कर दिया। मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है...

2 min read
Google source verification

वाराणसी

image

Vijendra Mishra

Mar 18, 2026

representative picture

वाराणसी: चेतगंज थाना क्षेत्र से एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां बीएससी तृतीय वर्ष की एक छात्रा ने एक युवक पर दुष्कर्म और धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया है। पीड़िता का कहना है कि आरोपी ने शादी का झांसा देकर कई बार उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए, लेकिन जब वह गर्भवती हुई तो उसने उससे किनारा कर लिया।

शादी के नाम पर बनाया बहाना

जानकारी के मुताबिक, छात्रा की कुछ साल पहले जगतगंज निवासी मध्यम यादव से दोस्ती हुई थी। धीरे-धीरे दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं और युवक ने उससे शादी का वादा किया। पीड़िता का आरोप है कि इसी भरोसे में आकर वह उसके साथ इलाके के एक गेस्ट हाउस में कई बार गई, जहां आरोपी ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। इस दौरान वह लगातार शादी की बात करती रही, लेकिन आरोपी हर बार बहाना बनाकर टालता रहा।

जाति का दिया हवाला

पीड़िता ने बताया कि वह आरोपी पर पूरा भरोसा करती थी और शादी की उम्मीद लगाए बैठी थी, लेकिन जब वह गर्भवती हुई तो उसका बर्ताव बदल गया और उसने फोन उठाना बंद करके दूरी बनाना शुरू कर दिया। पीड़िता का आरोप है कि उसने सीधे तौर पर शादी करने से मना कर दिया और कहा कि हम दोनों ही अलग-अलग जाति के हैं, इसलिए शादी करना संभव नहीं है। यही नहीं आरोपी ने अपनी पत्नी को भी अंधेरे में रखा और इस बात की जानकारी उसकी पत्नी को भी नहीं थी।

मामले में नया मोड़ तब आया जब पीड़िता आरोपी के घर पहुंची। वहां उसे पता चला कि युवक पहले से शादीशुदा है और उसका एक बच्चा भी है। यह जानकारी मिलने के बाद पीड़िता को गहरा झटका लगा और उसने न्याय के लिए पुलिस का सहारा लिया।

पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

21 वर्षीय पीड़िता ने चेतगंज थाने में पहुंचकर आरोपी के खिलाफ लिखित शिकायत दी। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत कार्रवाई की और मुकदमा दर्ज कर लिया। चेतगंज इंस्पेक्टर विजय शुक्ला ने बताया कि पीड़िता की तहरीर के आधार पर केस दर्ज किया गया है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

18 Mar 2026 12:08 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Varanasi / शादी का झांसा देकर कई बार बनाया संबंध, गर्भवती होने पर अपनाने से किया इनकर, आरोपी अरेस्ट

बड़ी खबरें

View All

वाराणसी

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

नाव में सवार होकर गंगा नदी में की इफ्तार पार्टी, नॉनवेज परोसे जाने का आरोप, वीडियो वायरल होने पर 14 हुए गिरफ्तार

वाराणसी

जिला अस्पताल के लैब में शराब पीने का मामला, लैब टेक्नीशियन के निलंबन की संस्तुति, हटाए गए 4 संविदाकर्मी

वाराणसी

कलियुगी बेटे की हैवानियत, नशे में खाने के विवाद में मां की हत्या, बड़े भाई ने करवाया गिरफ्तार

वाराणसी

लाइसेंस शुल्क वसूली में नगर निगम ने बनाया रिकॉर्ड, 4.13 करोड़ से अधिक की हुई वसूली, पिछले वर्ष की तुलना में मिला दोगुना राजस्व

वाराणसी

चैत्र नवरात्र में बंद रहेंगी मीट-मछली की दुकानें, मंदिर जाने वालीं सड़कें होंगी दुरुस्त, बैठक में महापौर ने दिए निर्देश

वाराणसी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.