चैत्र नवरात्र में बंद रहेंगी मीट-मछली की दुकानें, मंदिर जाने वालीं सड़कें होंगी दुरुस्त, बैठक में महापौर ने दिए निर्देश

सिगरा स्थित वाराणसी स्मार्ट सिटी सभागार में महापौर अशोक कुमार तिवारी की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक में यह फैसला लिया गया। बैठक में नवरात्र के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधाओं और शहर की व्यवस्था को बेहतर बनाने को लेकर कई अहम निर्देश जारी किए गए। महापौर ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि शहर के प्रमुख देवी मंदिरों तक जाने वाले मार्गों का तुरंत निरीक्षण किया जाए और जहां भी सड़कें खराब हैं, वहां तत्काल पैचवर्क और गड्ढों की मरम्मत कराई जाए। इसके साथ ही सड़कों के किनारे नियमित रूप से चूने का छिड़काव कर साफ-सफाई बनाए रखने के भी निर्देश दिए गए।