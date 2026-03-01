लाइसेंस शुल्क वसूली में नगर निगम ने बनाया रिकॉर्ड, 4.13 करोड़ से अधिक की हुई वसूली, पिछले वर्ष की तुलना में मिला दोगुना राजस्व

जनसंपर्क अधिकारी संदीप श्रीवास्तव ने बताया कि स्मार्ट काशी एप के माध्यम से व्यापारी और संस्थान के लोग घर बैठे ही लाइसेंस शुल्क जमा कर सकते हैं। इस सुविधा से न केवल पारदर्शिता बनी है, बल्कि वसूली की प्रक्रिया भी पहले की तुलना में काफी तेज हुई है। अपर नगर आयुक्त अमित कुमार ने बताया कि सभी व्यापारियों से समय रहते एप के माध्यम से शुल्क जमा करने की अपील की गई है। उन्होंने बताया कि यदि ऐसा नहीं किया गया तो बकाया राशि पर 50% तक का जुर्माना लगाया जाएगा और नियमानुसार कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।