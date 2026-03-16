इलाज के दौरान हुई महिला की दर्दनाक मौत, परिजनों ने डॉक्टर पर लगाया लापरवाही का आरोप

महिला की मौत के बाद परिजन आक्रोशित हो गए और अस्पताल में हंगामा करने लगे। उन्होंने आरोप लगाया कि ऑपरेशन कराने के नाम पर अस्पताल में घूम रहे एक युवक ने खुद को डॉक्टर का सहयोगी बताकर उनसे पहले 10 हजार रुपये मांगे थे। बाद में बातचीत के बाद उसने पांच हजार रुपये ले लिए। परिजनों का कहना है कि जब महिला की मौत के बाद मामला बढ़ा और हंगामा हुआ तो उसी युवक ने लिए गए पांच हजार रुपये ऑनलाइन वापस कर दिए। परिवार का दावा है कि जिस यूपीआई से पैसे लौटाए गए, उस पर नाम दिव्यांश सिंह दिखाई दे रहा था।