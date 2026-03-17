जिला अस्पताल के लैब में शराब पीने का मामला, लैब टेक्नीशियन के निलंबन की संस्तुति, हटाए गए 4 संविदाकर्मी

शनिवार को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जिला चिकित्सालय के लैब में बैठकर कर्मचारियों के शराब पीने का वीडियो वायरल हुआ था। इसके साथ ही टेबल पर नॉनवेज भी रखा गया था। इस मामले में सीएमएस डॉक्टर आरएस राम ने जांच की बात कही थी। जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद व कर्मचारियों के दोषी पाए जाने पर लैब टेक्नीशियन जितेंद्र कुमार के निलंबन के संस्तुति की गई है। इसके साथ ही चार संविदा कर्मियों को बर्खास्त कर दिया गया है।