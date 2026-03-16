राजकीय कॉलेज में तैयारी कर IIT-NEET निकालेंगे छात्र, सुपर-30 के तहत हुआ चयन, क्लासेज शुरु

प्राचार्य ने बताया है कि इन बच्चों की फीस इसी विद्यालय से पढ़कर अच्छे संस्थान में नौकरी करने वाले और कुछ समाजसेवी हैं जो अपने जेब से वहन करेंगे। उन्होंने बताया कि ऐसे कई लोग हैं जो शिक्षा की अलख जगाने के लिए आगे बढ़कर सामने आए हैं और उनके प्रयासों से बच्चों का भविष्य तय होगा। उन्होंने बताया कि हमने विद्यालय में एक प्रतियोगिता कराई थी, जिसके दौरान 30 बच्चों का चयन किया गया है। अब उन बच्चों को यहां तैयारी कराई जा रही है।