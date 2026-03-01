पहले खुद को गोली मारी फिर गंगा में फेंका सबूत, वजह जानकर पुलिस भी रह गई दंग

जानकारी के अनुसार, भुआल छपरा-नौरंगा गांव में जमीन और फसल को लेकर पहले से विवाद चल रहा था। इसी रंजिश में रविंद्र ठाकुर और उसके भाई अशोक ठाकुर ने विरोधी पक्ष को फंसाने की योजना बनाई। इस योजना के तहत अशोक ने खुद को तमंचे से गोली मार ली और चार लोगों पर गोली मारने का आरोप लगाकर थाने में मुकदमा दर्ज करा दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। क्षेत्राधिकारी मोहम्मद फहीम कुरैशी के नेतृत्व में टीम ने घायल के बयान, घटनास्थल के सबूत और मोबाइल कॉल डिटेल्स की जांच की। जांच के दौरान कई बातें मेल नहीं खाईं, जिससे पुलिस को शक हुआ।