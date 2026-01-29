लाठी-डंडे और पत्थरबाजी… बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के दो छात्र गुटों में संग्राम! PAC तैनात, जानें क्यों हुआ बवाल

BHU Students Clash Varanasi: वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय में गुरुवार को उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब दो छात्र गुटों के बीच मामूली कहासुनी ने देखते ही देखते हिंसक रूप ले लिया। बिरला और रुइया हॉस्टल के छात्रों के बीच शुरू हुआ विवाद मारपीट और पथराव तक पहुंच गया। छात्रों के बीच हुई इस झड़प से पूरे कैंपस में दहशत का माहौल बन गया और पढ़ाई व दैनिक गतिविधियां अचानक ठप हो गईं।