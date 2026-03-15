यूपी पुलिस एसआई भर्ती परीक्षा विवाद, काशी में विप्र समाज ने किया प्रदर्शन, ब्राह्मण कल्याण बोर्ड के स्थापना की मांग

विप्र समाज के संयोजक डॉक्टर पवन शुक्ला ने कहा कि इस तरह के प्रश्न ना केवल परीक्षा की निष्पक्षता पर सवाल खड़े करते हैं, बल्कि समाज में अनावश्यक विवाद भी पैदा कर सकते हैं। उन्होंने पुलिस भर्ती बोर्ड के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और मांग की है कि प्रश्न पत्र तैयारी करने वाली समिति की विभागीय जांच कराई जाए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इसके लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए।