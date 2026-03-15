15 मार्च 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

वाराणसी

यूपी पुलिस एसआई भर्ती परीक्षा विवाद, काशी में विप्र समाज ने किया प्रदर्शन, ब्राह्मण कल्याण बोर्ड के स्थापना की मांग

यूपी पुलिस सब-इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2026 के प्रश्न पत्र को लेकर काशी में विप्र समाज ने प्रदर्शन किया है। समाज ने मांग की है कि जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की जाए...

less than 1 minute read
Google source verification

वाराणसी

image

Vijendra Mishra

Mar 15, 2026

वाराणसी: उत्तर प्रदेश पुलिस की सब-इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2026 में पूछे गए प्रश्न को लेकर विवाद नहीं थम रहा है। काशी में रविवार को विप्र समाज और बटुकों ने अहिल्याबाई घाट पर एकत्रित होकर इस प्रश्न के खिलाफ प्रदर्शन किया और प्रश्न को साजिश का एक हिस्सा बताया है।

अहिल्याबाई घाट पर किया गया प्रदर्शन

उत्तर प्रदेश पुलिस की सब-इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में पूछे गए प्रश्न "अवसर के अनुसार बदल जाने वाला" इस वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए को लेकर अब घमासान मचा हुआ है। इस प्रश्न के विकल्प में 'पंडित' शब्द का जिक्र किया गया था, जिसके बाद ब्राह्मण समाज के लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है। वाराणसी के अहिल्याबाई घाट पर विप्र समाज और बटुकों ने एकत्रित होकर इसके खिलाफ प्रदर्शन किया है।

मामले में जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग

विप्र समाज के संयोजक डॉक्टर पवन शुक्ला ने कहा कि इस तरह के प्रश्न ना केवल परीक्षा की निष्पक्षता पर सवाल खड़े करते हैं, बल्कि समाज में अनावश्यक विवाद भी पैदा कर सकते हैं। उन्होंने पुलिस भर्ती बोर्ड के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और मांग की है कि प्रश्न पत्र तैयारी करने वाली समिति की विभागीय जांच कराई जाए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इसके लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए।

ब्राह्मण कल्याण बोर्ड की हो स्थापना

डॉ शुक्ला ने कहा कि भर्ती बोर्ड को यह ध्यान रखना चाहिए कि भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं दोबारा घटित ना हों। परीक्षा प्रश्न पत्र तैयार करना काफी संवेदनशील होता है और इसमें सामाजिक सद्भाव का भी विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। उन्होंने प्रदेश की योगी सरकार से मांग की है कि एक ब्राह्मण कल्याण बोर्ड की स्थापना की जाए, ताकि ऐसे मामलों को तुरंत संज्ञान लेकर कार्रवाई की जा सके।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

15 Mar 2026 03:29 pm

Published on:

15 Mar 2026 03:28 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Varanasi / यूपी पुलिस एसआई भर्ती परीक्षा विवाद, काशी में विप्र समाज ने किया प्रदर्शन, ब्राह्मण कल्याण बोर्ड के स्थापना की मांग

बड़ी खबरें

View All

वाराणसी

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

जेल की सलाखों के बीच शिक्षा की रोशनी, जिला कारागार में 44 कैदियों ने दी साक्षरता परीक्षा, ‘उल्लास‘ कार्यक्रम के तहत हुआ आयोजन

वाराणसी

ब्राह्मण समाज के मंत्री इस्तीफा दें और अपने समाज के साथ खड़े हों: UP SI भर्ती परीक्षा में ‘अवसरवादी’ मामले पर अजय राय

वाराणसी

नहाने के दौरान तुलसी घाट पर किशोर समेत 2 लोग डूबे, एक का मिला शव, गोरखपुर से आया था परिवार

वाराणसी

पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय अस्पताल में शर्मनाक हरकत, कर्मचारियों के शराब पीने का वीडियो वायरल

ai image
वाराणसी

जिला अस्पताल का लैब बना मैखाना, जमकर छलका जाम, वीडियो वायरल

वाराणसी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.