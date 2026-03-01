जिला अस्पताल का लैब बना मैखाना, जमकर छलका जाम, वीडियो वायरल

वाराणसी: पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय जिला चिकित्सालय का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें बताया जा रहा है कि अस्पताल के लैब में बैठकर कर्मचारी शराब पी रहे हैं। इसके साथ ही नॉनवेज का भी आनंद लिया जा रहा है। बताया जा रहा है कि इस लैब में ब्लड सैंपलिंग की रिपोर्ट तैयार की जाती है। घटना संज्ञान में आने के बाद सीएमएस ने मामले में जांच करने की बात की है।