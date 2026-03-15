ब्राह्मण समाज के मंत्री इस्तीफा दें और अपने समाज के साथ खड़े हों: UP SI भर्ती परीक्षा में ‘अवसरवादी’ मामले पर अजय राय

अजय राय ने कहा है कि इस तरह का सवाल बीजेपी की मानसिकता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने ही जनसंघ (बीजेपी) की नींव रखी थी। इसके बाद बीजेपी का पंडित अटल बिहारी वाजपेई का समय में उदय हुआ। फिर भी इस तरह का सवाल पूछा जाना बीजेपी की मानसिकता साफ दिखाती है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी के सरकार में जो मंत्री और उप-मुख्यमंत्री ऊंचे पद पर बैठे हुए हैं, उन्हें इस्तीफा देकर तुरंत अपने समाज का साथ देना चाहिए।