नहाने के दौरान तुलसी घाट पर किशोर समेत 2 लोग डूबे, एक का मिला शव, गोरखपुर से आया था परिवार

घटना की सूचना मिलते ही भेलूपुर थाने की पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने निखिल के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और परिजनों से घटना की जानकारी ली जा रही है। इस हादसे के बाद मृतक के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। स्थानीय लोगों का कहना है कि गंगा घाटों पर अक्सर बाहर से आने वाले लोग स्नान के दौरान गहरे पानी में चले जाते हैं, जिससे इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं। लोगों की मांग है कि हर एक घाट पर पुलिस कर्मियों की तैनाती की जाए ताकि ऐसे हादसों से बचा जा सके।