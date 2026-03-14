पहली बार बंद हुई मां अन्नपूर्णा अन्नक्षेत्र की रसोई, गैस सिलिंडर की हुई किल्लत, निराश लौटे श्रद्धालु

वाराणसी: मिडिल ईस्ट में छिड़े युद्ध के बाद अब पेट्रोल-डीजल और गैस की किल्लत साफ देखने को मिल रही है। भारत भी इससे अछूता नहीं है। देश के कई राज्यों से ऐसी खबरें आ रही हैं कि घरेलू गैस की उपलब्धता कम हो गई है। हालांकि, सरकार ने स्पष्ट किया है कि भारत में पर्याप्त मात्रा में ईंधन और घरेलू गैस उपलब्ध है। इसी कड़ी में करीब दो दशक से अधिक समय से संचालित हो रहे काशी के मां अन्नपूर्णा अन्नक्षेत्र ट्रस्ट में भी प्रसाद बना बंद हो गया है और वजह गैस उपलब्ध न होना बताया जा रहा है।