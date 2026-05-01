सलेक्शन होने तक फ्री कोचिंग: RAS से लेकर सब-इंस्पेक्टर तक, हर भर्ती की तैयारी अब एक ही छत के नीचे

इन संवेदनशील मुहिमों के अलावा विकास गुप्ता सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के बीच खासे चर्चित हैं। RAS भर्ती परीक्षा 2024 में शीर्ष रैंक पर आने वाले दिनेश विश्नोई अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स पर अपनी इस सफलता के लिए गुप्ता को श्रेय दे चुके हैं। विश्नोई की ही तरह टॉप 100 में से करीब 20 नव-चयनित अधिकारियों ने अपनी सफलता के लिए विकास गुप्ता की गाइडेंस को श्रेय दिया है। तीन बार यूपीएससी इंटरव्यू दे चुके विकास गुप्ता कहते हैं कि उनका सपना है कि उनसे जुड़ने वाला हर स्टूडेंट बड़ा अधिकारी बने।