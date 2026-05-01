आतंकियों के निशाने पर थे 5 हिंदू नेता…ग्रेनेड से हमला करने की थी साजिश, ATS की पूछताछ में खुलासा

एटीएस की गहन पूछताछ में सामने आया कि दोनों युवक पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी और आईएसआई से जुड़े हैंडलर्स मेजर हमीद, मेजर इकबाल, मेजर अनवर, मोहम्मद हमाद बरकाती और आबिद जट के संपर्क में थे। इन हैंडलर्स ने उन्हें पांच हिंदूवादी नेताओं दक्ष चौधरी, अभिषेक ठाकुर, पिंकी चौधरी, युद्धि राणा और गौरव राजपूत को निशाना बनाने का टास्क सौंपा था।