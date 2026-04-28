अब मिनटों में बदलें अपनी बैटरी, नोएडा में ईवी क्रांति को बढ़ावा, 13 स्थानों पर बनेंगे बैटरी स्वैपिंग स्टेशन

इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य शहर में प्रदूषण को कम करना और इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को आसान बनाना है। बैटरी स्वैपिंग स्टेशन बनने से दोपहिया और तिपहिया इलेक्ट्रिक वाहन चालकों को बड़ी राहत मिलेगी। अब उन्हें अपने वाहन को लंबे समय तक चार्ज करने के बजाय कुछ ही मिनटों में डिस्चार्ज बैटरी बदलकर फुल चार्ज बैटरी मिल सकेगी। इससे समय की बचत होगी और ईवी अपनाने की रफ्तार भी तेज होगी।