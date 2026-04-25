दादा स्वतंत्रता सैनानी और भाई सैनिक, आतंकी कनेक्शन के आरोप में पकड़े गए तुषार चौहान की पूरी कहानी

परिजनों के मुताबिक, तुषार चौहान की इच्छा क्रिकेटर बनने की थी। इसी सपने को पूरा करने के लिए उसे हरियाणा की एक बड़ी क्रिकेट एकेडमी में प्रशिक्षण के लिए भेजा गया था। हालांकि वह वहां दो-ढाई महीने ही रह सका और वापस लौट आया। परिवार का कहना है कि वह प्रशिक्षण जारी नहीं रख पाया और इसके बाद उसका झुकाव मोबाइल और ऑनलाइन गतिविधियों की ओर ज्यादा हो गया।