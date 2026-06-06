बॉयफ्रेंड के साथ शॉपिंग कर रही थी पत्नी, धमक पड़ा पति, मारपीट देख 300 लोगों की लगी भीड़

पुलिस के मुताबिक, घटना वाली रात जब पति घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी किसी से फोन पर बात कर रही है। उसे शक हुआ कि वह किसी दूसरे व्यक्ति से बात कर रही है। इसके बाद उसने पत्नी से मोबाइल मांगा, लेकिन पत्नी ने फोन देने से इनकार कर दिया। बस इसी बात पर दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि गुस्से में पति ने पत्नी पर हमला कर दिया। हमले में महिला की मौत हो गई। पुलिस आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।