11 से 14 जुलाई जमकर होगी मानसून की बारिश! IMD का लेटेस्ट अपडेट; UP की राजधानी लखनऊ से लेकर NCR में बरसात की सूचना

शुक्रवार सुबह साढ़े आठ बजे तक बीते 24 घंटे के आंकड़ों के अनुसार, मेरठ जिले के मवाना में राज्य की सबसे अधिक 315 मिमी बारिश दर्ज की गई। इसके बाद मुजफ्फरनगर के जानसठ में 270.1 मिमी, मुजफ्फरनगर शहर में 213.3 मिमी और खतौली में 212.4 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई। लगातार हो रही बारिश से कई इलाकों में जलभराव और जनजीवन प्रभावित होने की स्थिति बनी रही।