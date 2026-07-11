11 से 14 जुलाई जमकर होगी मानसून की बारिश! IMD का लेटेस्ट अपडेट; UP की राजधानी लखनऊ से लेकर NCR में बरसात की सूचना

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Monsoon Rain News Uttar Pradesh: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में मानसून पूरी तरह सक्रिय है। मेरठ समेत कई जिलों में रिकॉर्ड बारिश दर्ज की गई है, जबकि मौसम विभाग ने 14 जुलाई तक बारिश का अलर्ट जारी किया है। अगले 48 घंटों में तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरने की संभावना है।
उत्तर प्रदेश में मानसून पूरी तरह सक्रिय हो गया है। कई जिलों में अत्यधिक बारिश की संभावना को देखते हुए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है।
प्रादेशिक मौसम केंद्र, लखनऊ के अनुसार प्रदेश में मानसूनी गतिविधियां लगातार मजबूत बनी हुई हैं। इसके चलते कई जिलों में भारी से अत्यधिक भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने और खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है।
मौसम विभाग ने प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। जिन क्षेत्रों में अत्यधिक बारिश की आशंका है, वहां ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों के लिए येलो वार्निंग भी जारी की गई है, जहां तेज बारिश के साथ बिजली गिरने और जलभराव की स्थिति बन सकती है।
मौसम विभाग ने 10 से 13 जुलाई के बीच उत्तर प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में भारी बारिश का अनुमान जताया है। वाराणसी, गोरखपुर, प्रयागराज, अयोध्या, जौनपुर, आजमगढ़, बलिया, देवरिया, गाजीपुर, मऊ, मिर्जापुर, लखनऊ, सहारनपुर, आगरा, मुरादाबाद, बरेली और आसपास के जिलों में तेज बारिश होने की संभावना है। विभाग ने स्थानीय प्रशासन और आम लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है।
उत्तर प्रदेश से सटे NCR क्षेत्र में भी बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। मौसम विभाग के अनुसार नोएडा, गाजियाबाद और मेरठ समेत आसपास के इलाकों में अगले कुछ दिनों तक रुक-रुक कर बारिश होने की संभावना है। इससे तापमान में और गिरावट आएगी।
शुक्रवार सुबह साढ़े आठ बजे तक बीते 24 घंटे के आंकड़ों के अनुसार, मेरठ जिले के मवाना में राज्य की सबसे अधिक 315 मिमी बारिश दर्ज की गई। इसके बाद मुजफ्फरनगर के जानसठ में 270.1 मिमी, मुजफ्फरनगर शहर में 213.3 मिमी और खतौली में 212.4 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई। लगातार हो रही बारिश से कई इलाकों में जलभराव और जनजीवन प्रभावित होने की स्थिति बनी रही।
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