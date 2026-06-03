3 जून 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर की साजिश, शराब पार्टी के दौरान पति की हत्या कर कचरे में फेंका शव

बेंगलुरु में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी।

2 min read
Google source verification

बैंगलोर

image

Tanay Mishra

Jun 03, 2026

Wife killed husband with boyfriend

पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर की पति की हत्या (File Photo)

देशभर में अवैध संबंधों के चलते कई लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। इसी तरह का एक मामला अब बेंगलुरु (Bengaluru) में सामने आया है। एक दिल दहला देने वाली हत्या के मामले से हड़कंप मच गया है। अवैध संबंध के चलते एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को मौत के घाट उतार दिया। पीड़ित अभिजीत पंडित शहर में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था और अपनी पत्नी अर्चना के साथ रहता था। अर्चना भी एक निजी कॉलेज में महिला सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करती थी। यहीं पर उसकी मुलाकात परसुल पाल नाम के शख्स से हुई थी और दोनों के बीच अफेयर शुरू हो गया।

पति के पीछे से बॉयफ्रेंड को घर बुलाती थी अर्चना

अभिजीत जब नाइट ड्यूटी पर होता था तब अर्चना अपने प्रेमी परसुल को घर बुलाती थी। इसी दौरान दोनों ने मिलकर अभिजीत की हत्या की साजिश रची।

शराब पार्टी के जाल में फंसाया

अपने पति अभिजीत को रास्ते से हटाने के लिए अर्चना ने परसुल के साथ मिलकर उसे एक सुनसान जगह पर शराब पार्टी के लिए बुलाया। दोनों ने अभिजीत को जमकर शराब पिलाई, जिससे उसे नशा चढ़ गया।

सिर पर रॉड मारकर की हत्या

अभिजीत को जब काफी नशा चढ़ गया, तब अर्चना और परसुल ने मिलकर उसके सिर पर रॉड से जोरदार प्रहार कर दिया। रॉड की चोट इतनी गंभीर थी, कि अभिजीत की मौत हो गई।

शव को कचरे में फेंका

अभिजीत की हत्या करके अर्चना और परसुल ने उसके शव को पैक कर मोटरसाइकिल पर लादा। इसके बाद दोनों ने उसे लिंगनहल्ली झील के किनारे कचरे में फेंक दिया और फरार हो गए।

कैसा खुला राज़?

पुलिस को गुमराह करने के लिए अर्चना ने अभिजीत की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई। उसने बताया कि उसका पति काम पर गया था और वापस नहीं लौटा और पुलिस से बार-बार उसे ढूंढने की अपील की। पूछताछ के दौरान पुलिस को अर्चना पर शक हो गया। ऐसे में उसके कॉल रिकॉर्ड को चेक करने पर पता चला कि वह अपने प्रेमी से लगातार संपर्क में थी। ऐसे में पुलिस ने सख्ती से पूछताछ शुरू की और उन्हें परसुल के बारे में पता चला। पुलिस की पूछताछ में परसुल ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। इसके बाद पुलिस ने उन दोनों को और एक अन्य आरोपी शुभंकर को गिरफ्तार कर लिया। वहीँ अभिजीत का शव पांच दिन बाद मिला, जिसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया।

‘गद्दारी, मक्कारी और देशद्रोही के खिताब का हकदार है नेहरु-गांधी परिवार’, निशिकांत दुबे ने कांग्रेस पर साधा निशाना

ये भी पढ़ें
Nishikant Dubey

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

crime news

Published on:

03 Jun 2026 02:10 pm

Hindi News / National News / पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर की साजिश, शराब पार्टी के दौरान पति की हत्या कर कचरे में फेंका शव

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

अहमदाबाद में बांग्लादेशी घुसपैठियों पर बड़ा एक्शन, गुजरात पुलिस की रेड में 131 गिरफ्तार

Illegal Bangladeshis Arrested
राष्ट्रीय

Delhi Fire: ‘आग बढ़ती गई, लोग गद्दे बिछाकर बचाते रहे जानें; तीसरी मंजिल से बच्चे संग कूदी महिला’, चश्मदीद ने बताई पूरी घटना

delhi malviya nagar fire
राष्ट्रीय

ममता बनर्जी के हाथों से फिसल रही TMC, 60 विधायकों ने रितब्रता बनर्जी को विपक्ष की नेता बनाने के लिए साइन किया पत्र

TMC MLAs signed letter
राष्ट्रीय

MLA Vs Naib Tehsildar: अब विधायक के समर्थक बोले- 2 दिन के भीतर नायब तहसीलदार को गिरफ्तार नहीं किया तो करेंगे उग्र आंदोलन

MLA Vs Naib Tehsildar
अंबिकापुर

लड़कियों को पिंजरों में कैद करके 700 लोगों ने किया बलात्कार, ब्रिटेन में सक्रिय पाकिस्तानी गिरोह, संसद में उठा मुद्दा

Britain MP Rupert Lowe
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.