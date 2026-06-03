पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर की साजिश, शराब पार्टी के दौरान पति की हत्या कर कचरे में फेंका शव

पुलिस को गुमराह करने के लिए अर्चना ने अभिजीत की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई। उसने बताया कि उसका पति काम पर गया था और वापस नहीं लौटा और पुलिस से बार-बार उसे ढूंढने की अपील की। पूछताछ के दौरान पुलिस को अर्चना पर शक हो गया। ऐसे में उसके कॉल रिकॉर्ड को चेक करने पर पता चला कि वह अपने प्रेमी से लगातार संपर्क में थी। ऐसे में पुलिस ने सख्ती से पूछताछ शुरू की और उन्हें परसुल के बारे में पता चला। पुलिस की पूछताछ में परसुल ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। इसके बाद पुलिस ने उन दोनों को और एक अन्य आरोपी शुभंकर को गिरफ्तार कर लिया। वहीँ अभिजीत का शव पांच दिन बाद मिला, जिसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया।