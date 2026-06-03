‘गद्दारी, मक्कारी और देशद्रोही के खिताब का हकदार है नेहरु-गांधी परिवार’, निशिकांत दुबे ने कांग्रेस पर साधा निशाना

दुबे ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, "कांग्रेस का काला अध्याय 79. 3 जून 1947, आज ही के दिन माउंटबेटन ने दिल्ली में भारत तथा पाकिस्तान दो देश बनाने की घोषणा की। नेहरु जी के अय्याशी की इमारत पर बनी यह घोषणा दुनिया के इतिहास की सबसे ज़्यादा शर्मनाक घटनाओं में से एक है। इसकी नींव 10-12 मई शिमला में लेडी माउंटबेटन के साथ नेहरु जी ने प्यार में अंधे होकर रखी। शिमला के इस फोटो को देखकर कोई भी भारत के बंटवारे का केंद्र क्या था वह समझ सकता है। 3 जून 1947 की इस घोषणा ने ही कश्मीर की समस्याओं की भी नींव रखी। माउंटबेटन ने नेहरु, जिन्ना समझौते में कश्मीर को अलग रखा, जिस समस्या से आजतक भारत जूझ रहा है। महात्मा गांधी जी को लगभग नज़रबंद रखकर बिना उनकी सहमति या जानकारी के यह बंटवारा किया गया। गांधी जी को जीते जी मारने वाली कांग्रेस ने 3 जून 1947 को ही अन्ना हजारे जी-केजरीवाल जी जैसा कृत्य किया। ग़द्दारी,मक्कारी और देशद्रोही के खिताब का हकदार सही मायने में नेहरु-गांधी परिवार है।" दुबे ने इस पोस्ट के साथ हैशटैग #CongressDarkHistory का भी इस्तेमाल किया।