CJP Protest 2026: सड़क पर उतरी ‘कॉकरोच सेना’: पेपर लीक और लाठियों के बीच क्या झुक पाएगी सरकार?

लाखों छात्रों का भविष्य तय करने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की धांधली के खिलाफ जब हजारों छात्र संसद का घेराव करने निकले, तो उन्हें जवाब में मिलीं पुलिस की लाठियाँ और आंसू गैस के गोले। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे 100 से अधिक छात्र गंभीर रूप से घायल हैं। लेकिन, संसद के मुहाने तक पहुंचे इन छात्रों का साफ कहना है कि "हम झुकेंगे नहीं, हम डिगेंगे नहीं।"