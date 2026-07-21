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धर्मेंद्र प्रधान सबसे “विवादित” शिक्षा मंत्री! 4 बड़े विवाद, क्या इस्तीफे के ‘दाग’ से भी खुद को बचा पाएंगे?

Dharmendra Pradhan Resignation Demand : जुलाई 2021 में धर्मेंद्र प्रधान पहली बार केंद्रीय शिक्षा मंत्री और दुबारा 2024 से अब तक बने हुए हैं। लेकिन, प्रधान विवादों में भी टॉप पर रहे हैं। आइए, भारत के शिक्षा मंत्रियों के विवाद का इतिहास खंगालते हैं।
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भारत

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Ravi Gupta

Jul 21, 2026

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Dharmendra Pradhan | फाइल फोटो | Credit- PIB and Design- ChatGPT AI

Dharmendra Pradhan Resignation :जुलाई 2021 में धर्मेंद्र प्रधान पहली बार केंद्रीय शिक्षा मंत्री और दुबारा 2024 में। इसी माह में इस्तीफे की मांग को लेकर देशव्यापी जन-आंदोलन हो रहा है। इनके कार्यकाल में केवल नीट और नेट पेपर लीक के करीब 4 बड़े मामले सामने आए। पर, सिर्फ पेपर लीक नहीं कई ऐसे राष्ट्रीय स्तर के विवादित मामले भी हैं।

इसे धर्मेंद्र प्रधान का दुर्भाग्य कहें या संयोग! यह इनके कार्यकाल में सबसे अधिक हुआ है।

सिर्फ शिक्षा मंत्री नहीं बल्कि, पेट्रोलियम मंत्री के कार्यकाल के दौरान भी कई गंभीर आरोप लगे और विवादों में रहे। यही सारे विवाद बताते हैं - धर्मेंद्र प्रधान अब तक के सबसे "विवादित" शिक्षा मंत्री हैं!

धर्मेंद्र प्रधान के कार्यकाल में कितनी बार पेपर लीक हुआ?

यदि केवल राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में पुष्टि/गंभीर सरकारी कार्रवाई वाले पेपर लीक या परीक्षा को देखें तो कम से कम 3 बड़े मामले सीधे धर्मेंद्र प्रधान के शिक्षा मंत्री रहते हुए सामने आए हैं। अगर उन परीक्षाओं को भी जोड़ें जिनमें पेपर लीक के आरोप, साइबर समझौता या बड़े स्तर की परीक्षा अनियमितताएं हुईं, तो संख्या 4–5 प्रमुख विवाद तक पहुंचती है।

वर्षपरीक्षाक्या हुआ?
2021NEET-UGराजस्थान समेत कुछ राज्यों में पेपर लीक के आरोप और गिरफ्तारियां
2024NEET-UGबिहार व गुजरात में कथित पेपर लीक, CBI जांच
2024UGC-NETपरीक्षा रद्द, सरकार ने कहा कि परीक्षा की शुचिता प्रभावित होने की आशंका है
2026NEET-UGकथित पेपर लीक के बाद परीक्षा रद्द, CBI जांच

भारत के शिक्षा मंत्रालय के बड़े विवाद

आजादी के बाद से शिक्षा मंत्रालय बार-बार भाषा, आरक्षण, पाठ्यक्रम और परीक्षा प्रणाली को लेकर विवादों के केंद्र में रहा है। नीचे प्रमुख विवाद वर्ष, तत्कालीन प्रधानमंत्री और शिक्षा मंत्री के साथ देख सकते हैं-

वर्षप्रधानमंत्रीशिक्षा मंत्रीविवाद
1965लाल बहादुर शास्त्रीएम.सी. चागलाहिंदी को राजभाषा बनाने के प्रस्ताव के खिलाफ तमिलनाडु में हिंसक हिंदी-विरोधी आंदोलन; करीब 70 लोगों की मौत। राज्य ने बाद में द्विभाषा नीति (तमिल-अंग्रेज़ी) अपनाई।
1967इंदिरा गांधीत्रिगुण सेन (शिक्षा मंत्री); चागला (तत्कालीन विदेश मंत्री)विश्वविद्यालयों में अंग्रेज़ी की जगह क्षेत्रीय भाषाओं को माध्यम बनाने की योजना पर विवाद; असहमति में चागला ने विदेश मंत्री पद से इस्तीफा दिया।
1990वी.पी. सिंह (स्वयं मानव संसाधन विकास मंत्री भी)वी.पी. सिंहमंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करना — सरकारी नौकरियों व शिक्षण संस्थानों में OBC को 27% आरक्षण; देशव्यापी हिंसक विरोध, आत्मदाह की घटनाएं।
2002अटल बिहारी वाजपेयीमुरली मनोहर जोशीNCERT की पाठ्यपुस्तकों में बड़े बदलाव; विपक्ष और इतिहासकारों ने शिक्षा के "भगवाकरण" (saffronisation) का आरोप लगाया।
2006मनमोहन सिंहअर्जुन सिंहIIT, IIM सहित केंद्रीय उच्च शिक्षा संस्थानों में OBC को 27% आरक्षण देने का फैसला; "यूथ फॉर इक्वैलिटी" के बैनर तले देशव्यापी छात्र विरोध, मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया।
2013–2014मनमोहन सिंह → नरेंद्र मोदीकपिल सिब्बल → स्मृति ईरानीदिल्ली विश्वविद्यालय में चार वर्षीय स्नातक कार्यक्रम (FYUP) लागू करना; छात्रों-शिक्षकों के भारी विरोध और UGC के निर्देश के बाद 2014 में इसे रद्द कर तीन वर्षीय कार्यक्रम बहाल किया गया।
2016नरेंद्र मोदीस्मृति ईरानीहैदराबाद विश्वविद्यालय के दलित शोध छात्र रोहित वेमुला की आत्महत्या और उसके तुरंत बाद जेएनयू में देशद्रोह के आरोपों को लेकर मंत्रालय की भूमिका पर संसद में तीखी बहस; व्यापक इस्तीफे की मांग।
2020नरेंद्र मोदीरमेश पोखरियाल 'निशंक'राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 की घोषणा; पर्याप्त सार्वजनिक/संसदीय परामर्श न होने और त्रिभाषा फॉर्मूले को लेकर तमिलनाडु व अन्य गैर-हिंदी भाषी राज्यों की आपत्ति। इसी दौरान कोविड-19 के बीच JEE-NEET परीक्षाएं समय पर कराने पर भी विवाद हुआ।
2024–2025नरेंद्र मोदीधर्मेंद्र प्रधानNCERT की नई पाठ्यपुस्तकों से बाबरी मस्जिद के नाम, 2002 गोधरा दंगों के विस्तृत विवरण और मुगल इतिहास के कई हिस्सों को हटाना/संक्षिप्त करना; विपक्ष और इतिहासकारों ने पाठ्यक्रम को राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया।
2025नरेंद्र मोदीधर्मेंद्र प्रधानNEP 2020 के त्रिभाषा फॉर्मूले को लेकर तमिलनाडु और महाराष्ट्र में विरोध; इसे "हिंदी थोपना" बताया गया। तमिलनाडु को समग्र शिक्षा योजना का केंद्रीय फंड रोके जाने पर भी विवाद। महाराष्ट्र सरकार को अंततः कक्षा 1-5 में हिंदी अनिवार्य करने का आदेश वापस लेना पड़ा।
जून 2026नरेंद्र मोदीधर्मेंद्र प्रधानNCERT की कक्षा 9 की नई किताब में सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध "डांसिंग गर्ल" प्रतिमा की तस्वीर में बदलाव (शरीर को ढका जाना); इतिहासकारों ने इसे ऐतिहासिक तथ्य से छेड़छाड़ बताया।
जुलाई 2026नरेंद्र मोदीधर्मेंद्र प्रधानNEET-UG 2026 परीक्षा में कथित पेपर लीक और अनियमितताएं; सोनम वांगचुक का जंतर-मंतर पर लंबा अनशन, छात्रों की आत्महत्या के आरोप, केजरीवाल सहित विपक्षी नेताओं द्वारा प्रधान के इस्तीफे की मांग। 21 जुलाई 2026 तक विवाद अनसुलझा।

नोट: 2013-2014 के दौरान सरकार बदल गई थी। मनमोहन सिंह (कांग्रेस) की जगह नरेंद्र मोदी (भाजपा) प्रधानमंत्री बने, और साथ ही शिक्षा मंत्री भी बदले। कपिल सिब्बल की जगह स्मृति ईरानी आईं। यही वजह है कि इस विवाद (FYUP) में दोनों पीएम और दोनों मंत्री दर्ज हैं, क्योंकि मामला एक सरकार में शुरू हुआ और अगली सरकार में सुलझा।

अब तक भारत में शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफे का सच

सच यह है कि केंद्र में किसी भी शिक्षा मंत्री का विशुद्ध रूप से नीतिगत असहमति के कारण, शिक्षा मंत्री पद से सीधा इस्तीफा देने का कोई ठोस, प्रमाणित उदाहरण नहीं मिलता। जो एक स्पष्ट मामला मिलता है, वह स्वास्थ्य कारणों से जुड़ा है:

1. डॉ. रमेश पोखरियाल 'निशंक'

  • प्रधानमंत्री: नरेंद्र मोदी
  • पार्टी: भारतीय जनता पार्टी (BJP)
  • वर्ष: 7 जुलाई 2021
  • कारण: कोरोना संक्रमण के बाद पोस्ट-कोविड बीमारियों से जूझ रहे थे और दिल्ली एम्स के आईसीयू में लंबे समय भर्ती रहे। मीडिया रिपोर्ट्स में इसे कैबिनेट विस्तार के दौरान "हटाया जाना" भी बताया गया, पर आधिकारिक तौर पर इसे स्वैच्छिक इस्तीफा बताया गया। उनकी जगह धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्री बनाया गया।

2. अन्य नाम जिनके बारे में अक्सर पूछा जाता है

  • स्मृति ईरानी (2014-2016, HRD मंत्री): रोहित वेमुला आत्महत्या, ईरानी का डिग्री विवाद और IIT/JNU जैसे मुद्दों पर आलोचना हुई, पर उन्हें फेरबदल में मंत्रालय बदला गया, इस्तीफा नहीं दिया। मीडिया रिपोर्ट्स में इसे कैबिनेट विस्तार के दौरान "हटाया जाना" भी बताया गया।
  • कपिल सिब्बल, अर्जुन सिंह, मुरली मनोहर जोशी: कोई पुष्ट इस्तीफा नहीं मिलता - सामान्य कार्यकाल समाप्ति या सरकार बदलने पर मंत्रालय छोड़ा।

पेट्रोलिमय मंत्री रहते भी खूब लगे आरोप

  • 2018:बीजू जनता दल (BJD) ने आरोप लगाया कि पारादीप में एक हिस्ट्रीशीटर के परिवार को नियमों के विरुद्ध IOCL पेट्रोल पंप आवंटित किया गया।
  • 2017:ओडिशा विजिलेंस ने कालाबाजारी और मिलावट के आरोपों पर उनके भाई सौमेंद्र प्रधान की गैस एजेंसी व पेट्रोल पंपों पर छापे मारे और केस दर्ज किया।
  • 2014–2021:कांग्रेस समेत विपक्ष ने अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल सस्ता होने के बावजूद पेट्रोल-डीजल पर ऊंचे टैक्स और बढ़ती कीमतों को लेकर लगातार सरकार और तत्कालीन पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को घेरा।

क्या इस्तीफा के 'दाग' से भी खुद को बचा पाएंगे?

अगर केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफा के आधार पर भी देखा जाए तो अगर आंदोलन के कारण प्रधान अपना इस्तीफा देते हैं तो ऐसा करने वाले ये पहले शिक्षा मंत्री भी बन सकते हैं। हालांकि, कॉकरोच जनता पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को मांग पत्र 20 जुलाई को दिया था। खबर लिखे जाने तक सरकार की ओर से इस्तीफे को लेकर कोई बयान नहीं आया था।

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Updated on:

21 Jul 2026 12:50 pm

Published on:

21 Jul 2026 12:50 pm

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