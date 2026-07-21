धर्मेंद्र प्रधान सबसे “विवादित” शिक्षा मंत्री! 4 बड़े विवाद, क्या इस्तीफे के ‘दाग’ से भी खुद को बचा पाएंगे?

1965 लाल बहादुर शास्त्री एम.सी. चागला हिंदी को राजभाषा बनाने के प्रस्ताव के खिलाफ तमिलनाडु में हिंसक हिंदी-विरोधी आंदोलन; करीब 70 लोगों की मौत। राज्य ने बाद में द्विभाषा नीति (तमिल-अंग्रेज़ी) अपनाई।

1967 इंदिरा गांधी त्रिगुण सेन (शिक्षा मंत्री); चागला (तत्कालीन विदेश मंत्री) विश्वविद्यालयों में अंग्रेज़ी की जगह क्षेत्रीय भाषाओं को माध्यम बनाने की योजना पर विवाद; असहमति में चागला ने विदेश मंत्री पद से इस्तीफा दिया।

1990 वी.पी. सिंह (स्वयं मानव संसाधन विकास मंत्री भी) वी.पी. सिंह मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करना — सरकारी नौकरियों व शिक्षण संस्थानों में OBC को 27% आरक्षण; देशव्यापी हिंसक विरोध, आत्मदाह की घटनाएं।

2002 अटल बिहारी वाजपेयी मुरली मनोहर जोशी NCERT की पाठ्यपुस्तकों में बड़े बदलाव; विपक्ष और इतिहासकारों ने शिक्षा के "भगवाकरण" (saffronisation) का आरोप लगाया।

2006 मनमोहन सिंह अर्जुन सिंह IIT, IIM सहित केंद्रीय उच्च शिक्षा संस्थानों में OBC को 27% आरक्षण देने का फैसला; "यूथ फॉर इक्वैलिटी" के बैनर तले देशव्यापी छात्र विरोध, मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया।

2013–2014 मनमोहन सिंह → नरेंद्र मोदी कपिल सिब्बल → स्मृति ईरानी दिल्ली विश्वविद्यालय में चार वर्षीय स्नातक कार्यक्रम (FYUP) लागू करना; छात्रों-शिक्षकों के भारी विरोध और UGC के निर्देश के बाद 2014 में इसे रद्द कर तीन वर्षीय कार्यक्रम बहाल किया गया।

2016 नरेंद्र मोदी स्मृति ईरानी हैदराबाद विश्वविद्यालय के दलित शोध छात्र रोहित वेमुला की आत्महत्या और उसके तुरंत बाद जेएनयू में देशद्रोह के आरोपों को लेकर मंत्रालय की भूमिका पर संसद में तीखी बहस; व्यापक इस्तीफे की मांग।

2020 नरेंद्र मोदी रमेश पोखरियाल 'निशंक' राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 की घोषणा; पर्याप्त सार्वजनिक/संसदीय परामर्श न होने और त्रिभाषा फॉर्मूले को लेकर तमिलनाडु व अन्य गैर-हिंदी भाषी राज्यों की आपत्ति। इसी दौरान कोविड-19 के बीच JEE-NEET परीक्षाएं समय पर कराने पर भी विवाद हुआ।

2024–2025 नरेंद्र मोदी धर्मेंद्र प्रधान NCERT की नई पाठ्यपुस्तकों से बाबरी मस्जिद के नाम, 2002 गोधरा दंगों के विस्तृत विवरण और मुगल इतिहास के कई हिस्सों को हटाना/संक्षिप्त करना; विपक्ष और इतिहासकारों ने पाठ्यक्रम को राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया।

2025 नरेंद्र मोदी धर्मेंद्र प्रधान NEP 2020 के त्रिभाषा फॉर्मूले को लेकर तमिलनाडु और महाराष्ट्र में विरोध; इसे "हिंदी थोपना" बताया गया। तमिलनाडु को समग्र शिक्षा योजना का केंद्रीय फंड रोके जाने पर भी विवाद। महाराष्ट्र सरकार को अंततः कक्षा 1-5 में हिंदी अनिवार्य करने का आदेश वापस लेना पड़ा।

जून 2026 नरेंद्र मोदी धर्मेंद्र प्रधान NCERT की कक्षा 9 की नई किताब में सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध "डांसिंग गर्ल" प्रतिमा की तस्वीर में बदलाव (शरीर को ढका जाना); इतिहासकारों ने इसे ऐतिहासिक तथ्य से छेड़छाड़ बताया।