Oil Import Bill: महंगे तेल की मार से कैसे बिगड़ रहा भारतीयों की रसोई और लोन की EMI का गणित ?

India Energy Crisis Oil Import Bill: भारत को चलाने के लिए चाहे सड़कों पर दौड़ती गाड़ियां हों, खेतों में चलते ट्रैक्टर हों, या फैक्ट्रियों में घूमते पहिये, जिस ईंधन (पेट्रोल, डीजल, गैस) की आवश्यकता होती है, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा हम विदेश से खरीदते हैं। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार, भारत की ओर से विदेशों से कच्चा तेल खरीदने पर किया जाने वाला कुल खर्च यानि तेल आयात बिल पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में लगभग 60 प्रतिशत तक बढ़ गया है। चौंकाने वाली बात यह है कि भारत ने तेल की कुल मात्रा (Volume) में कोई खास बढ़ोतरी नहीं की है, बल्कि आयात में मामूली गिरावट दर्ज की गई थी। इसके बावजूद, अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में आए उछाल ने भारत के सरकारी खजाने पर भारी वित्तीय बोझ डाल दिया है। इससे आम घरेलू बजट भी बढ़ गया है । आइए इसकी गणित समझते हैं।