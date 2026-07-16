Diesel और ATF पर सरकार ने बढ़ाया विंडफॉल टैक्स, जानें आज क्या है पेट्रोल और डीजल का रेट ?

Crude Oil के दामों में तेजी आई। (फोटो: AI)
Petrol Diesel Price Today 16 July 2026: केंद्र सरकार ने डीजल और एविएशन टर्बाइन फ्यूल (एटीएफ) के निर्यात पर लगने वाला विंडफॉल टैक्स बढ़ा दिया है, जबकि पेट्रोल के निर्यात पर टैक्स घटाकर राहत दी है। यह फैसला ऐसे समय आया है, जब अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के कारण ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतें लगातार चौथे दिन बढ़ी हैं। इससे वैश्विक तेल बाजार में सप्लाई को लेकर चिंता बढ़ गई है। वहीं, भारत में आम नागरिकों के लिए पेट्रोल-डीजल की कीमत में फिलहाल कोई कमी नहीं की गई है।
ग्लोबल मार्केट में गुरुवार को लगातार चौथे दिन कच्चे तेल की कीमतों में बढ़त देखी गई। ब्रेंट क्रूड 33 सेंट यानी 0.4 फीसदी बढ़कर 85.28 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया। वहीं, अमेरिकी डब्ल्यूटीआई क्रूड 42 सेंट यानी 0.5 फीसदी चढ़कर 80.02 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार करता दिखा। इससे पहले पिछले तीन कारोबारी सत्रों में ब्रेंट क्रूड करीब 12 फीसदी तक उछल चुका है।
केंद्र सरकार ने 16 जुलाई से लागू अपने नए आदेश में पेट्रोल के निर्यात पर विंडफॉल टैक्स 4 रुपये प्रति लीटर से घटाकर 2.5 रुपये प्रति लीटर कर दिया है। वहीं, डीजल के निर्यात पर टैक्स 8.5 रुपये से बढ़ाकर 15.5 रुपये प्रति लीटर और एविएशन टर्बाइन फ्यूल (एटीएफ) पर 7.5 रुपये से बढ़ाकर 14.5 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है।
विंडफॉल टैक्स वह कर है, जिसे सरकार तब लगाती है जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की ऊंची कीमतों के कारण तेल कंपनियों को निर्यात पर सामान्य से अधिक मुनाफा होता है। इसका उद्देश्य लाभ का एक हिस्सा सरकारी खजाने में लाना और घरेलू बाजार में फ्यूल की उपलब्धता बनाए रखना होता है। क्योंकि ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए तेल कंपनियां निर्यात पर ज्यादा ध्यान देती हैं। लेकिन इस विंडफॉल टैक्स में बदलाव का आम ग्राहकों पर तत्काल सीधा असर नहीं पड़ता।
विंडफॉल टैक्स में बढ़ोतरी के बावजूद देश में पेट्रोल-डीजल की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया। ये कीमतें 25 मई के बाद स्थिर हैं।
|शहर
|पेट्रोल (₹/लीटर)
|डीजल (₹/लीटर)
|नई दिल्ली
|₹102.12
|₹95.20
|कोलकाता
|₹113.48
|₹99.82
|मुंबई
|₹111.21
|₹97.83
|चेन्नई
|₹107.78
|₹99.56
|गुरुग्राम
|₹102.97
|₹95.64
|नोएडा
|₹101.96
|₹95.44
|बेंगलुरु
|₹111.37
|₹99.26
|भुवनेश्वर
|₹108.97
|₹100.68
|चंडीगढ़
|₹101.51
|₹89.47
|हैदराबाद
|₹115.69
|₹103.82
|जयपुर
|₹113.32
|₹98.34
|लखनऊ
|₹102.63
|₹96.07
|पटना
|₹114.36
|₹100.31
|तिरुवनंतपुरम
|₹115.49
|₹104.40
चॉइस ब्रोकिंग के कमोडिटी और करेंसी एक्सपर्ट आमिर मकदा का कहना है कि यदि अमेरिका और ईरान के बीच तनाव और बढ़ता है, तो कच्चे तेल की कीमत 100 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर जा सकती है। उनके अनुसार, होर्मुज से तेल आपूर्ति प्रभावित होने का खतरा बाजार में चिंता बढ़ा रहा है, जिससे निवेशकों की खरीद बढ़ सकती है।
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