Diesel और ATF पर सरकार ने बढ़ाया विंडफॉल टैक्स, जानें आज क्या है पेट्रोल और डीजल का रेट ?

Petrol Diesel Price Today 16 July 2026: केंद्र सरकार ने डीजल और एविएशन टर्बाइन फ्यूल (एटीएफ) के निर्यात पर लगने वाला विंडफॉल टैक्स बढ़ा दिया है, जबकि पेट्रोल के निर्यात पर टैक्स घटाकर राहत दी है। यह फैसला ऐसे समय आया है, जब अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के कारण ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतें लगातार चौथे दिन बढ़ी हैं। इससे वैश्विक तेल बाजार में सप्लाई को लेकर चिंता बढ़ गई है। वहीं, भारत में आम नागरिकों के लिए पेट्रोल-डीजल की कीमत में फिलहाल कोई कमी नहीं की गई है।