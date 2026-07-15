TCS Share Price: Infosys, Wipro और Tech Mahindra के शेयरों में आई गिरावट, जानिए 1 हफ्ते का रिटर्न

Infosys Share Price Fall: भारतीय शेयर बाजार ने आज तेज बढ़त के साथ शुरुआत की। बीएसई सेंसेक्स ने 137.82 अंकों और एनएसई निफ्टी-50 ने भी 33 अंकों की बढ़त के साथ शुरुआत की। निफ्टी-50 के गिरावट वाले शेयरों में आज आईटी सेक्टर की कंपनियां देखने को मिल रही है। टीसीएस, इंफोसिस, विप्रो, टेक महिंद्रा के शेयरों में गिरावट आई है। वहीं, मेटल्स एंड माइनिंग सेक्टर की कंपनी हिंडाल्को इंडस्ट्रीज में भी गिरावट देखने को मिल रही है।