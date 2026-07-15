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TCS Share Price: Infosys, Wipro और Tech Mahindra के शेयरों में आई गिरावट, जानिए 1 हफ्ते का रिटर्न

Tech Mahindra Share Price Fall: बुधवार की तेजी के बीच आईटी सेक्टर की प्रमुख कंपनियों में गिरावट देखी जा रही है। इसमें TCS, इंफोसिस, विप्रो और टेक महिंद्रा शामिल हैं। इसके अलावा हिंडाल्को इंडस्ट्रीज के शेयर में भी गिरावट देखी जा रही है।
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भारत

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Gajanand Prajapat

Jul 15, 2026

Nifty-50 top Losers Share list

Hindalco Share Price में गिरावट आई है। (फोटो:AI)

Infosys Share Price Fall: भारतीय शेयर बाजार ने आज तेज बढ़त के साथ शुरुआत की। बीएसई सेंसेक्स ने 137.82 अंकों और एनएसई निफ्टी-50 ने भी 33 अंकों की बढ़त के साथ शुरुआत की। निफ्टी-50 के गिरावट वाले शेयरों में आज आईटी सेक्टर की कंपनियां देखने को मिल रही है। टीसीएस, इंफोसिस, विप्रो, टेक महिंद्रा के शेयरों में गिरावट आई है। वहीं, मेटल्स एंड माइनिंग सेक्टर की कंपनी हिंडाल्को इंडस्ट्रीज में भी गिरावट देखने को मिल रही है।

Nifty-50 के गिरावट वाले शेयर

कंपनीशुरुआती कारोबार में गिरावटमार्केट कैप (₹ करोड़)52-वीक हाई52-वीक लोP/E Ratio
Tata Consultancy Services (TCS)0.96%7,82,411.43₹3,350.00₹1,976.8015.77
Infosys Ltd.0.66%4,40,653.06₹1,728.00₹982.4015.05
Wipro Ltd.0.45%1,74,654.99₹273.10₹169.0013.25
Tech Mahindra Ltd.0.49%1,44,685.96₹1,854.00₹1,304.1030.28
Hindalco Industries Ltd.1.12%2,16,542.75₹1,176.00₹657.5016.35

टीसीएस शेयर (TCS Share Price)

आज सुबह 9 बजकर 24 मिनट पर इसका शेयर 0.96 फीसदी या 21 रुपये की गिरावट के साथ 2,167.60 रुपये पर ट्रेड करता दिखा। इस शेयर ने पिछले 1 वीक में 5.32 फीसदी, 1 महीने में 0.23 फीसदी और 1 साल में -33.27 फीसदी का रिटर्न दिया है।

इन्फोसिस शेयर (Infosys Share Price)

आज सुबह 9 बजकर 29 मिनट पर इन्फोसिस का शेयर 0.66 फीसदी या 7.20 रुपये की गिरावट के साथ 1,085.70 रुपये पर ट्रेड करता दिखा। इस शेयर ने पिछले 1 वीक में 1.56 फीसदी, 1 महीने में -4.31 फीसदी और 1 साल में -31.51 फीसदी का रिटर्न दिया है।

विप्रो शेयर (Wipro Share Price)

आज सुबह 9 बजकर 33 मिनट पर इसका शेयर 0.45 फीसदी या 0.79 रुपये की गिरावट के साथ 176.35 रुपये पर ट्रेड करता दिखा। इस शेयर ने पिछले 1 वीक में 2.08 फीसदी, 1 महीने में -2.80 फीसदी और 1 साल में -31.50 फीसदी का रिटर्न दिया है।

टेक महिंद्रा शेयर (Tech Mahindra Share Price)

आज सुबह 9 बजकर 37 मिनट पर इसका शेयर 0.49 फीसदी या 7.30 रुपये की गिरावट के साथ 1,477 रुपये पर ट्रेड करता दिखा। इस शेयर ने पिछले 1 वीक में 3.47 फीसदी, 1 महीने में 3.70 फीसदी और 1 साल में -6.37 फीसदी का रिटर्न दिया है।

हिंडाल्को शेयर (Hindalco Share Price)

आज सुबह 9 बजकर 40 मिनट पर हिंडाल्को का शेयर 1.12 फीसदी या 10.90 रुपये की गिरावट के साथ 963.40 रुपये पर ट्रेड करता दिखा। इस शेयर ने पिछले 1 वीक में -0.83 फीसदी, 1 महीने में -4.96 फीसदी और 1 साल में 43.64 फीसदी का रिटर्न दिया है।

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Updated on:

15 Jul 2026 10:59 am

Published on:

15 Jul 2026 10:59 am

Hindi News / Business / TCS Share Price: Infosys, Wipro और Tech Mahindra के शेयरों में आई गिरावट, जानिए 1 हफ्ते का रिटर्न

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