TCS Share Price: Infosys, Wipro और Tech Mahindra के शेयरों में आई गिरावट, जानिए 1 हफ्ते का रिटर्न

Hindalco Share Price में गिरावट आई है। (फोटो:AI)
Infosys Share Price Fall: भारतीय शेयर बाजार ने आज तेज बढ़त के साथ शुरुआत की। बीएसई सेंसेक्स ने 137.82 अंकों और एनएसई निफ्टी-50 ने भी 33 अंकों की बढ़त के साथ शुरुआत की। निफ्टी-50 के गिरावट वाले शेयरों में आज आईटी सेक्टर की कंपनियां देखने को मिल रही है। टीसीएस, इंफोसिस, विप्रो, टेक महिंद्रा के शेयरों में गिरावट आई है। वहीं, मेटल्स एंड माइनिंग सेक्टर की कंपनी हिंडाल्को इंडस्ट्रीज में भी गिरावट देखने को मिल रही है।
|कंपनी
|शुरुआती कारोबार में गिरावट
|मार्केट कैप (₹ करोड़)
|52-वीक हाई
|52-वीक लो
|P/E Ratio
|Tata Consultancy Services (TCS)
|0.96%
|7,82,411.43
|₹3,350.00
|₹1,976.80
|15.77
|Infosys Ltd.
|0.66%
|4,40,653.06
|₹1,728.00
|₹982.40
|15.05
|Wipro Ltd.
|0.45%
|1,74,654.99
|₹273.10
|₹169.00
|13.25
|Tech Mahindra Ltd.
|0.49%
|1,44,685.96
|₹1,854.00
|₹1,304.10
|30.28
|Hindalco Industries Ltd.
|1.12%
|2,16,542.75
|₹1,176.00
|₹657.50
|16.35
आज सुबह 9 बजकर 24 मिनट पर इसका शेयर 0.96 फीसदी या 21 रुपये की गिरावट के साथ 2,167.60 रुपये पर ट्रेड करता दिखा। इस शेयर ने पिछले 1 वीक में 5.32 फीसदी, 1 महीने में 0.23 फीसदी और 1 साल में -33.27 फीसदी का रिटर्न दिया है।
आज सुबह 9 बजकर 29 मिनट पर इन्फोसिस का शेयर 0.66 फीसदी या 7.20 रुपये की गिरावट के साथ 1,085.70 रुपये पर ट्रेड करता दिखा। इस शेयर ने पिछले 1 वीक में 1.56 फीसदी, 1 महीने में -4.31 फीसदी और 1 साल में -31.51 फीसदी का रिटर्न दिया है।
आज सुबह 9 बजकर 33 मिनट पर इसका शेयर 0.45 फीसदी या 0.79 रुपये की गिरावट के साथ 176.35 रुपये पर ट्रेड करता दिखा। इस शेयर ने पिछले 1 वीक में 2.08 फीसदी, 1 महीने में -2.80 फीसदी और 1 साल में -31.50 फीसदी का रिटर्न दिया है।
आज सुबह 9 बजकर 37 मिनट पर इसका शेयर 0.49 फीसदी या 7.30 रुपये की गिरावट के साथ 1,477 रुपये पर ट्रेड करता दिखा। इस शेयर ने पिछले 1 वीक में 3.47 फीसदी, 1 महीने में 3.70 फीसदी और 1 साल में -6.37 फीसदी का रिटर्न दिया है।
आज सुबह 9 बजकर 40 मिनट पर हिंडाल्को का शेयर 1.12 फीसदी या 10.90 रुपये की गिरावट के साथ 963.40 रुपये पर ट्रेड करता दिखा। इस शेयर ने पिछले 1 वीक में -0.83 फीसदी, 1 महीने में -4.96 फीसदी और 1 साल में 43.64 फीसदी का रिटर्न दिया है।
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