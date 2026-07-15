Crude Oil में लगातार तेजी जारी, क्या फिर से 100 डॉलर पार जाएगा कच्चा तेल? चेक करें अपने शहर में पेट्रोल-डीजल के दाम

Petrol Diesel Price Today 15 July 2026: अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव का असर दुनिया के कच्चे तेल बाजार पर साफ दिख रहा है। लगातार तीसरे कारोबारी सत्र में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ी हैं और ब्रेंट क्रूड एक महीने से ज्यादा के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया है। तनाव बढ़ने और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से तेल की सप्लाई प्रभावित होने की आशंका ने बाजार में चिंता बढ़ा दी है। वहीं, भारत में पेट्रोेल-डीजल की बढ़ी हुई कीमतों और E20 फ्यूल की बहस हो रही है।