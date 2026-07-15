‘जब तक मैं नहीं कहूंगा, ईरान पर हमले जारी रहेंगे’, डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को सीधी धमकी, बिजली घर और पुल भी निशाने पर

Donald Trump: अमेरिका और ईरान के बीच फिर से तनाव बढ़ गया है। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि यदि तेहरान जल्द बातचीत की मेज पर नहीं लौटता, तो अमेरिका अगले सप्ताह से ईरान के पावर प्लांट और प्रमुख पुलों को निशाना बनाएगा। ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका आने वाले दिनों में ईरान के खिलाफ अपने सैन्य अभियान को और तेज करेगा।